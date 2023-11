Kolodziejová o tenisových začátcích s Vondroušovou: Máme toho hodně za sebou, 16 let je dlouhá doba

Markéta Vondroušová je jednou z tváří projektu Olympijský rok, ve kterém sledujeme vybrané české osobnosti 12 měsíců do letních her v Paříži. S dlouholetou spoluhráčkou Markéty Vondroušové z tenisového klubu ČLTK na pražské Štvanici, Miriam Kolodziejovou, si povídal reportér Radiožurnálu Sport. Praha 15:18 16. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Vondroušová a Miriam Kolodziejová | Zdroj: Profimedia

Kolodziejová v rozhovoru přiznala, že s vítězkou letošního Wimbledonu se znají už hodně let.

„My se vlastně známe od mých deseti a jejich osmi. My jsme se vlastně potkali poprvé na turnaji těch nejmenších a už tam porážela stejně staré, jako jsem byla já. Protože ona je o dva roky mladší než já, takže jsme se spolu skončily na Štvanici a pár let spolu bydlely vedle v pokoji. To dětství máme spolu hodně zažité,“ vypráví o počátcích kariéry s Markétou Vondroušovou její kamarádka a tenisová parťačka.

Obě tenistky se pochopitelně znají i na kurtu, kde spolu trénovaly, ale také hrály proti sobě. „Dokud jsem ji porážela, tak jo, pak už jsem s ní vlastně prohrávala, tak už to bylo těžký. Každý víme, že ona má brutální talent, prostě je to hrozný dříč, maká na sobě a fakt ten tenis miluje a dává do toho všechno,“ doplňuje Kolodziejová.

Vondroušová v závěru nabité letošní sezony bojovala na Turnaji mistryň v mexickém Cancúnu a hned další týden i na Poháru Billie Jean Kingové ve španělské Seville. Právě v Mexiku byla dokonce možnost, že by si spolu dlouholeté kamarádky zahrály.

Dlouholeté přátelství mezi Miriam a Markétou vzniklo na pražské Štvanici, kde sídlí tenisový klub ČLTK.

„Já jsem byla od 13 let na Štvanici, Markéta tam ze začátku bydlela s dědou a pak už tam spala sama, to jí bylo asi 15 let. Měly jsme pokoj vedle sebe, takže jsme spolu byly furt. Občas jsme spaly spolu na pokoji. Myslím si, že to byla sranda, ještě tam s námi byla Péťa Rohanová, ale ta už pak skončila s tenisem, takže jsme tam zbyly s Maky. Máme toho hodně za sebou, těch 16 let je dlouhá doba,“ uzavírá Kolodziejová.