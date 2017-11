Kratší sety, hlídání času, chodící diváci. Budoucí tenisové hvězdy zkouší obměněná pravidla

Jeden experiment nevyšel, druhý se teprve bude zkoušet. Organizátoři turnaje tenistů do jednadvaceti let v Miláně nejprve překvapili losováním skupin. Tu si hráči vybírali prostřednictvím polonahých modelek, které měly písmeno skupiny ukryté na těle. V Miláně jde o novou soutěž, při které talentovaní hráči také zkoušejí, jak by mohl tenis někdy v budoucnu vypadat. Experimentů s pravidly je celá řada a jeden z nich se týká i chování fanoušků. Milán 13:57 7. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alexander Zverev | Zdroj: Reuters

Pro fanoušky a hráče, kteří poznali život grandslamového US Open, to možná až tak velká změna nebude, právě tam je totiž běžné, to co teď platí v Miláně. Lidé se na podélných tribunách volně pohybují. A nemusejí čekat s opouštěním nebo obsazením místa na přestávky mezi gemy.

Mnohem podstatnější jsou ale normy platné přímo na kurtu, ať už to jsou kratší sety s hrami bez výhod, povolené škrtnutí míčku o pásku při podání, hodiny na hlídání limitu… Tenisté už je při různých příležitostech někdy zkoušeli, ale tolik změn najednou jako teď v Itálii ještě zřejmě nikdy nezažili.

Pravidla mají společný cíl, odstranit nudnější pasáže a zápasy celkově zkrátit. „Hodně sportů změnilo pravidla, aby byly atraktivnější pro diváky i televizi. Nerad to říkám, ale televize je důležitý komponent. Poslední důležitá změna pravidel v tenise byl tie-break,“ připomněl před časem jeden z nejslavnějších hráčů minulosti Ivan Lendl.

Podle nedávného prohlášení vedení ATP to sice minimálně dalších pět let na žádnou revoluci v pravidlech na těch nejprestižnějších turnajích dospělých profesionálů nevypadá, přesto je znát, že akcí, na kterých tenisté hrají jinak, poslední dobou přibývá.

Třeba na premiérovém Laver Cupu v Praze viděli fanoušci krátké zápasy na dva sety s případným rozhodujícím super tie-breakem.

„Pokud člověk něco nevyzkouší, nemůže zjistit, jestli je to dobré, nebo špatné. Na juniorském Masters chtějí vyzkoušet všechno možné, aby ukázali, že tenis je sport, který se dívá na změny a chce se zlepšovat. Teď je ta nejlepší doba,“ nebránil se zkoušení nejlepší český singlista Tomáš Berdych.

Není vyloučeno, že tady budou s pozitivními ohlasy už brzy také účastníci turnaje mistrů jednadvacetiletých v Miláně.

Na druhou stranu, tenisté obecně radikálním změnám nejsou příliš nakloněni. „Za chvíli budeme hrát s roboty. Tenis by měl být v bílém oblečení, jak to vždycky bylo. A neměnit nějaké věci,“ myslí si třeba česká tenistka Barbora Strýcová.