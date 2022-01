Krejčíková může být se začátkem sezony spokojená. A to i navzdory konci na Australian Open

Navzdory nešťastnému konci má za sebou tenistka Barbora Krejčíková vydařenou singlovou část australského léta. Na grandslamu v Melbourne došla poprvé v kariéře do čtvrtfinále, kde ji zastavila Američanka Madison Keysová. České hráčce překážely v posledním zápase blíže nepopsané zdravotní problémy, kvůli kterým si také zavolala na kurt lékaře, a trenér jí doporučoval, ať utkání vzdá. Melbourne 20:45 25. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Navzdory nešťastnému konci má za sebou tenistka Barbora Krejčíková vydařenou singlovou část australského léta | Foto: Asanka Brendon Ratnayake | Zdroj: Reuters

Není to poprvé, co se Barboře Krejčíkové do cesty postavily zdravotní potíže. Třeba loni ve Wimbledonu promluvila po vítězném zápase třetího kola s Anastasijou Sevastovovou z Lotyška o ženských problémech, se kterými na kurtu kromě soupeřky bojovala.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Krejčíková může být se začátkem sezony spokojená. Více si poslechněte v reportáži Jaroslava Plašila

Na US Open ji zase přepadla nečekaná slabost v nakonec vyhraném osmifinálovém utkání proti Španělce Garbiňe Muguruzové.

Teď v Austrálii ale Barbora Krejčíková soupeřce podlehla. A tak i z toho důvodu nechtěla o svém stavu moc mluvit, aby tím neshodila výkon soupeřky Američanky Madison Keysové.

„Nechci, aby to vyznělo, že se vymlouvám,“ řekla Krejčíková Radiožurnálu. Dále řekla, že se nedostala do stavu, jako v září v New Yorku ve zmíněném utkání proti Španělce Muguruzaové, a nemyslí si, že by její potíže mohly souviset s koronavirem, kterým se v poledních týdnech nakazilo hned několik hráčů nebo účastníků australského tenisového léta.

„Myslím si, že nemám žádné covidové příznaky, takže si myslím, že covid to není,“ je přesvědčená Barbora Krejčíková a připouští, že její potíže mohou souviset i s velkým vedrem, byť v podobných podmínkách předchozí utkání proti Bělorusce Viktorii Azarenkové zvládla.

Dělala jsem maximum, ale šlo to jen chvíli, říká po vyřazení z Australian Open Krejčíková Číst článek

„Taky jsem hrála s Vikou, hrála jsem zápas a bylo obrovské teplo a cítila jsem se dobře. Dneska se to bohužel tak blbě sešlo a cítila jsem se špatně,“ přemýšlí Barbora Krejčíková, která ale věří, že zafunguje to, co dřív.

Že se z nepříjemné zkušenosti dokáže poučit. „Doufám, že najdu recept, jak se na to připravit, když se mi nějaké takové věci stanou, jak je ovlivnit. Zatím si myslím, že jsem se z toho vždy poučila a vrátila jsem se silnější, věděla jsem, co mám v podobné situaci dělat. Takže se o to budu snažit i teď,“ doufá Barbora Krejčíková a stejně tak i v to, že v ranních hodinách českého času nastoupí do čtvrtfinále deblu ve dvojici Kateřinou Siniakovou.

A že bude i dál přidávat další úspěchy k vydařenému začátku sezóny s finálovou účastí na turnaji v Sydney a se čtvrtfinále ženského singlu na grandslamovém Australian Open. „Kdyby mi toto někdo řekl, tak bych mu nevěřila. Takže jsem zatím spokojená a těším se, jak se sezona bude dál vyvíjet a jak bude pokračovat,“ hodnotí zatím odehranou část sezóny Barbora Krejčíková.