Krejčíková prohrála ve čtvrtfinále Australian Open s Keysovou. Od první sady měla zdravotní problémy

Tenistka Barbora Krejčíková skončila na Australian Open ve čtvrtfinále. Čtvrtá nasazená úvodního grandslamu sezony v Melbourne měla od konce první sady utkání s Madison Keysovou zdravotní problémy a s Američankou prohrála 3:6 a 2:6. Melbourne 6:52 25. 1. 2022 (Aktualizováno: 7:04 25. 1. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Barbora Krejčíková skončila na Australian Open ve čtvrtfinále. Čtvrtá nasazená úvodního grandslamu sezony v Melbourne měla od konce první sady utkání s Madison Keysovou zdravotní problémy | Foto: Asanka Brendon Ratnayake | Zdroj: Reuters

Vítězka Roland Garros Krejčíková hrála Australian Open potřetí v kariéře a postupem do čtvrtfinále si vylepšila své maximum. Předtím dvakrát vypadla ve druhém kole. Krejčíková má ještě šanci ve čtyřhře, v které už jsou v páru s Kateřinou Siniakovou také ve čtvrtfinále.

Zpočátku prvního setu působila Krejčíková lehce nervózně, ale ve druhé hře odvrátila brejkbol a začala od základní čáry Američanku přehrávat. Ve druhé hře nevyžila dva brejkboly a v páté další čtyři. Vzápětí přišla o podání (2:4) a za stavu 2:5 se nechala ošetřovat a změřit si tlak.

Od té doby se hůře pohybovala, snažila se míče rychle ukončovat, aby se nehrály dlouhé výměny. Ve druhé sadě rychle prohrávala 0:3, sice snížila na 2:3, ale pak už nestačila.

Krejčíková přiznala, že se ve velkém vedru na rozdíl od minulých utkání necítila dobře, na neupřesněné zdravotní potíže se ale nechtěla vymlouvat. Zároveň ale řekla, že jí trenér doporučoval, aby zápas předčasně vzdala.

„Trenér mi jasně řekl, že vůbec nemám pokračovat, že nemám hrát. Ale nejsem ten typ, který by to chtěl skrečovat. Je to čtvrtfinále grandslamu. Každý chce hrát do konce. A dokud nepadne poslední míč, tak vždycky je šance na to, aby člověk nějak otočil a vyhrál. Takže jsem chtěla hrát a bohužel poslední míč nedopadl pro mě a byl konec zápasu,“ řekla Krejčíková po zápase Radiožurnálu.

Problémy Krejčíkové připomínaly její zápas z loňského US Open. V osmifinále v New Yorku porazila Španělku Garbiňe Muguruzaovou, ale několikrát se nechala ošetřit, ztěžka dýchala, měla závrať a do šatny po postupu odešla z kurtu jen v doprovodu lékaře a fyzioterapeutky.

Australian Open ve dvouhře z českých rodaček dvakrát ovládla Hana Mandlíková (1980 a 1987). Legendární Martina Navrátilová uspěla třikrát, ale už jako Američanka.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 75 milionů australských dolarů):

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Keysová (USA) - Krejčíková (4-ČR) 6:3, 6:2.