Dělala jsem maximum, ale šlo to jen chvíli, říká po vyřazení z Australian Open Krejčíková

Minulý zápas proti dvojnásobné grandslamové šampionce Bělorusce Viktorii Azarenkové jí vyšel náramně, ale s úterním spokojená vůbec nebyla. Tenistka Barbora Krejčíková podlehla ve čtvrtfinále Australian Open Američance Madison Keysové 3:6 a 2:6 a ve velkém vedru bojovala i s blíže nepopsanými zdravotními potížemi. Melbourne 12:14 25. ledna 2022

Madison Keysová v pozápasovém rozhovoru na kurtu říkala, že je z Orlanda z Floridy zvyklá ještě na větší vedro.

Madison Keysová v pozápasovém rozhovoru na kurtu říkala, že je z Orlanda z Floridy zvyklá ještě na větší vedro.

Ale počasí a podmínky nebyly tím jediným důvodem, proč Američanka zvládla utkání lépe. Že to byla spíš kombinace potíží, připustila Barbora Krejčíková, i když se nechtěla na své potíže vymlouvat, ani je blíž specifikovat.

„Řekla bych vám to, ale nechci se o tom bavit. Nechci se tady na něco vymlouvat, že to a to byl důvod, proč to nešlo. Nějaké problémy plus to teplo. Hrála jsem tak, jak jsem hrála, dělala jsem maximum, snažila se uhrát body a poskládat nějak míče dohromady, abych nějak gemy získala, ale prostě to šlo jen chvilku,“ řekla Radiožurnálu po utkání Barbora Krejčíková, která si za stavu 2:5 v prvním setu vzala lékařskou přestávku.

Zápas dohrála, ale celkem v něm udělala dvaapůlkrát víc chyb než v předchozím vydařeném duelu s Běloruskou Azarenkovou.

A v Melbourne Parku pak reportérům přiznala, že by se na ni kouč Aleš Kartus rozhodně nezlobil, kdyby z kurtu odešla předčasně.

„Trenér mi jasně řekl, že vůbec nemám pokračovat, že nemám hrát. Ale nejsem ten typ, který by to chtěl skrečovat. Je to čtvrtfinále grandslamu. Každý chce hrát do konce. A dokud nepadne poslední míč, tak vždycky je šance na to, aby člověk nějak otočil a vyhrál. Takže jsem chtěla hrát a bohužel poslední míč nedopadl pro mě a byl konec zápasu,“ přiznala Barbora Krejčíková, která věří, že bude moci nastoupit do ženské čtyřhry.

„Věřím, že budu zítra v pohodě,“ doplnila. Ve dvojici s Kateřinou Siniakovou bude bojovat v noci na středu o postup do semifinále.