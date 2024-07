Krejčíková i Macháč postoupili do druhého kola Wimbledonu. Nosková na turnaji končí

Tomáš Macháč porazil v dohrávce po velkém obratu Davida Goffina z Belgie 3:6, 3:6, 6:4, 6:1 a 7:6, i když prohrával v rozhodující sadě už 0:5. Barbora Krejčíková zdolala na trávě v All England Clubu po více než tříhodinové bitvě Rusku Veroniku Kuděrmětovovou 7:6, 6:7, 7:5. V boji o postup do třetího kola neuspěla nasazená šestadvacítka Linda Nosková, která podlehla kanadské tenistce Biance Andreescuové 3:6 a 6:7. Londýn 19:54 3. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Krejčíková | Zdroj: Profimedia

Macháčův duel s Goffinem, který jako lucky loser nahradil zraněného a na poslední chvíli odhlášeného Brita Andyho Murrayho, přerušila v úterý tma za stavu 3:6, 2:4 z pohledu českého tenisty. Goffin ve středu po návratu získal také druhý set a ve třetím vedl 3:1.

Macháčovi se ale podařil velký obrat. Díky pěti hrám v řadě třetí sadu otočil, ve čtvrté dovolil soupeři jen jeden game a vše korunoval v pátém setu. V něm berounský rodák prohrával už 0:5, Belgičana ale nepustil k jedinému mečbolu, srovnal a v super tie-breaku triumfoval 10:5.

Daviscupový reprezentant přešel přes úvodní fázi i na třetím grandslamu v sezoně. Při premiérové účasti ve druhém kole Wimbledonu se utká s Rusem Romen Safiullinem.

Opožděný zápas Krejčíkové

Osmadvacetiletá Krejčíková prošla do druhého kola třetího grandslamu sezony počtvrté za sebou. Bývalá světová devítka Kuděrmětovová naopak vypadla ve Wimbledonu znovu s českou hráčkou. Loni nestačila ve druhém kole na pozdější vítězku Markétu Vondroušovou.

Krejčíková nastoupila kvůli dešti s dvouhodinovým zpožděním. Poprvé se ale na kurtu zdržela jen pár minut, než byl duel za stavu 0:1 a 40:30 z pohledu české tenistky na zhruba půl hodiny přerušen.

Rodačka z Ivančic smazala v prvním setu dvakrát manko brejku a v závěru odvrátila čtyři setboly. Poté, co si za stavu 5:6 poradila s nepříznivým stavem 0:40, dospěla sada do zkrácené hry. V ní uspěla česká hráčka 7:4. Také druhý set dospěl do tie-breaku. V něm ale Krejčíková nezachytila úvod, brzy ztrácela 0:5 a prohrála 1:7.

Rozhodující sadu tentokrát rozehrála lépe Krejčíková. Za stavu 5:3 podávala na vítězství. Poprvé šanci nevyužila, ale v jedenáctém gamu vzala soupeřce servis znovu. Rozhodující dvanáctou hru sice začala dvěma dvojchybami, vývoj však otočila a po využitém druhém mečbolu si hlasitě zakřičela. V dalším kole narazí na Američanku Katie Volynetsovou.

Nosková doplatila na chyby

Devatenáctiletá Nosková na výhru nad Italkou Sarou Erraniovou nenavázala. Proti vítězce US Open z roku 2019 Andreescuové nevyužila ani jeden z pěti brejkbolů a doplatila na 26 nevynucených chyb. Kanaďanka jich měla jen jedenáct.

Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy přišla o servis už ve druhé hře a manko nedohnala. Ve druhé sadě odvrátila čtyři brejkoly a vynutila si zkrácenou hru. Tu prohrála 5:7.

Druhé kolo mají před sebou ještě dvě české tenistky. Sedmnáctiletá Brenda Fruhvirtová nastoupí ve čtvrtek v poledne proti Španělce Paule Badosaové, přemožitelce Karolíny Muchové. Marie Bouzková se ve stejný čas střetne s Ruskou Annou Kalinskayaovou.