Nehodlám si z toho dělat velkou hlavu. Sezona byla úžasná, hodnotí Turnaj mistryň Krejčíková

Semifinále tenisového Turnaje mistryň v mexické Guadalajaře bude bez českých singlistek. Španělka Garbiňe Muguruzaová totiž uhrála potřebný výsledek, když porazila předem jistou postupující Anett Kontaveitovou z Estonska. Karolíně Plíškové nakonec nestačily ani dvě výhry ve skupině. A nepomohl jí tedy ani velký obrat v utkání s krajankou Barborou Krejčíkovou. Guadalajara (Mexiko) 9:55 15. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Krejčíková na Turnaji mistryň | Foto: Carlos Perez Gallardo | Zdroj: Reuters

První set Plíšková prohrála 0:6, v té době ji navíc tížila nepříznivá série čtrnácti prohraných gemů v řadě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak české tenistky hodnotí Turnaj mistryň, si poslechněte v reportáži Jaroslava Plašila

„Musím říct, že jsem na tom nebyla moc dobře, ale naděje umírá poslední a tím jsem se tak nějak řídila. Tak jsem si říkala, že tohle není možné, a věřila jsem, že když dám ten jeden gem, tak že se trochu uklidním. Barbora odehrála v podstatě úplně bezchybný set. Já nebyla úplně dobrá a ona velmi dobrá. Nějak jsem věřila, že přijde nějaká chvilička, kdy se budu moc chytnout. A přišla. Bylo to těžce vydřené a vybojované, ale jsem ráda,“ oddechla si Karolína Plíšková po vítězném utkání, ve kterém prohrávala 0:6 a 2:4, i když to nakonec na postup nestačilo.

Ale s tím už se tak nějak Karolína Plíšková snažila smířit dopředu, že to může být její poslední zápas roku. „Bohužel i takové jsou osudy. Svědomí mám čisté a končit sezonu s vítězstvím není špatné,“ řekla Radiožurnálu.

Českou bitvu na Turnaji mistryň ovládla Plíšková. Do semifinále se ale nepodívá, postoupila Muguruzaová Číst článek

Barbora Krejčíková singlovou výhrou sezonu nezakončí, naopak v součtu s předchozími tenisovými akcemi posbírala šest porážek v řadě, což se jí předtím v této životní sezoně nestalo.

Ale snaží se na to dívat s nadhledem. I v Mexiku, kam dorazila až jako poslední ze singlistek kvůli účasti na poháru Billy Jean Kingové, se postupně zlepšovala.

„Na to, že jsem přijela jako poslední, podmínky jsou tady hodně náročné, mi přišlo, že jsem se zápas od zápasu zlepšovala a že jsem hrála pořád lépe a lépe. Nehodlám si z toho dělat nějakou velkou hlavu, myslím si, že sezona byla úžasná. A to, že se to teď na konci nepovedlo, tak se nedá nic dělat. Teď se soustředíme na čtyřhru a abychom dovezli pohár ze čtyřhry. Bylo by super, kdyby se nám to podařilo,“ popsala.

Krejčíková má ve dvojici s Kateřinou Siniakovou jistý postup do semifinále už před pondělním posledním zápasem ve skupině v soutěži deblistek.