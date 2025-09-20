Krejčíková se Siniakovou postoupily do finále turnaje v Soulu. Český pár zabojuje o další společný titul

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková si na tenisovém turnaji v Soulu zahrají o první společný deblový titul od loňského triumfu v Praze. Postupem do finále završily maratonský den v korejské metropoli a spravily si chuť po vyřazení ve dvouhrách.

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

V semifinále čtyřhry, v níž v Soulu obnovily někdejší veleúspěšnou spolupráci, si Krejčíková se Siniakovou na závěr náročného dne poradily s čínským párem Sü I-fan, Jang Čao-süan 6:2, 7:5. Elitní deblistky, které společně slavily sedm grandslamových titulů, se o celkově 18. společnou trofej ve čtyřhře utkají ve finále s australsko-americkou dvojicí Maya Jointová, Caty McNallyová.

Siniaková ve zhuštěném programu dvouher kvůli pátečnímu dešti v sobotu nejprve odehrála úspěšné čtvrtfinále se Suzan Lamensovou z Nizozemska, v dalším utkání ale podlehla druhé nasazené Rusce Jekatěrině Alexandrovové 4:6, 2:6 a první letošní finále dvouhry na okruhu WTA si nezahraje. Krejčíková ve čtvrtfinále vypadla s nasazenou jedničkou Polkou Igou Šwiatekovou, které podlehla 0:6, 3:6.

