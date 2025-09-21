Krejčíková se Siniakovou ovládly turnaj v Soulu. Domů vezou osmnáctý společný titul

Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková ovládly čtyřhru na turnaji v Soulu a získaly 18. společný titul. Ve finále v neděli porazily australsko-americkou dvojici Maya Jointová, Caty McNallyová 6:3, 7:6 a uspěly poprvé od loňského triumfu v Praze.

Radost českých tenistek Barbory Krejčíkové a Kateřiny Siniakové (archivní foto)

Radost českých tenistek Barbory Krejčíkové a Kateřiny Siniakové (archivní foto)

Krejčíková se Siniakovou, které spolu nastoupily poprvé od loňských olympijských her v Paříži, prošly turnajem v jihokorejské metropoli bez ztráty setu. Nedělní duel proti Jointové a McNallyové vyhrály za hodinu a 43 minut. Čtyřikrát získaly servis soupeřek, samy o něj přišly dvakrát.

Českým tenistkám vstup do finále vyšel a díky dvěma brejkům utekly v prvním setu do vedení 5:1. Přestože soupeřky poté získaly dva gamy a snížily, olympijské vítězky z Tokia 2021 větší drama nedovolily. Sadu ukončily třetím využitým setbolem.

Ve druhém setu Krejčíková se Siniakovou, které se spolu získaly sedm grandslamových titulů, smazaly manko brejku a ztrátu 1:3. Za stavu 5:4 měly při podání soupeřek první tři mečboly. Ani jeden ale nevyužily a sada dospěla do tie-breaku. V ní si však české hráčky vypracovaly další dvě možnosti, přičemž tu za stavu 7:6 už zužitkovaly.

