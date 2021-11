Krejčíková: Je těžké hrát singl a debl, ale když se daří, tak proč by měl jednu kategorii přestat hrát

Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková mají za sebou výjimečný sportovní rok. K triumfu na grandslamovém Roland Garros a olympijských hrách v Tokiu přidaly také titul z Turnaje mistryň, který jim zatím v kariérní sbírce scházel. A nemusí být poslední, jak české hráčky v mexické Guadalajaře na konci výtečné sezony naznačily. Guadalajara (Mexiko) 17:48 18. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková (zády) mají za sebou výjimečný sportovní rok | Foto: Carlos Perez Gallardo | Zdroj: Reuters

„Úplně famózní sezona, úplně neskutečná. Jsem ráda, že se tahle čtyřhra tady povedla,“ hodnotí společné úspěchy Barbora Krejčíková, která má za sebou i nejlepší singlovou sezónu.

V Paříži vybojovala grandslamový titul, ve světovém žebříčku byla jednu dobu i třetí, dělala jedničku českému týmu v Poháru Billie Jean Kingové a poprvé v kariéře se v ženské dvouhře kvalifikovala na Turnaj mistryň.

A ještě před tím, hned na začátku roku dokázala vyhrát smíšenou čtyřhru na Australian Open, už potřetí za sebou, což se tam nikdy žádné jiné ženě nepovedlo.

„Jediný, z čeho jsem byla úplně nejvíc smutná, je, že se mi tady nepovedl ani jeden ze singlů. Takže to bylo těžké, ale toto to určitě hezky nahradilo, takže se těším na další momenty, které spolu zažijeme,“ popisuje Krejčíková.

„Samozřejmě Paříž byla hrozně emocionální, o to víc, že Bára vyhrála i singl. Pamatuji si, že jsem byla před zápasem hrozně nervózní a hezky jsem to Báře všechno řekla, ale dopadlo to moc dobře. A samozřejmě olympiáda je něco navíc, co člověk jen tak nezažije. Člověk reprezentuje Českou republiku, čehože se hrozně moc vážím. A když jsme pak měly zlatou medaili, tak to bylo hrozně krásné a hrozně moc jsem byla ráda, že se nám to povedlo. Teď mám radost, že můžeme zakončit sezonu s trofejí,“ pochvaluje si i konec sezony Kateřina Siniaková, která bude na konci roku 2021 světovou jedničkou v ženském deblu.

Zřejmě touží po tom vylepšit i svůj singlový žebříček, je zhruba v polovině elitní stovky. Barbora Krejčíková zase potřebuje vybrat dobrý turnajový program, aby se ve špičce udržela, nedocházely jí síly a vyhýbala se jí zranění.

Ale že by se v další sezoně vzdala čtyřhry, o tom teď neuvažuje. „Je určitě těžké hrát singl a debl, ale když se daří v obou kategoriích a člověk hraje dobře a užívá si to, tak proč by měl jednu kategorii přestat hrát. Takže doufám, že to zase příští rok rozjedeme a že si to budeme pořád dál užívat,“ říká Barbora Krejčíková.

I když teď se obě tenistky těší na odpočinek. „Odjet pryč, na pláž, za teplem, sluníčko, vyvalit se na pláži, do toho nějaké nezdravé jídlo k tomu, ať si to konečně užijeme,“ plánuje i za svou spoluhráčku Barbora Krejčíková.