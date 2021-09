Ani zápas přerušený deštěm nerozhodil Krejčíkovou na US Open. McHaleovou jasně přehrála a je ve 3. kole

Tenistka Barbora Krejčíková zvládla ve 2. kole US Open duel přerušený deštěm a hraný na dvou kurtech. Zápas s domácí Christinou McHaleovou začala na dvorci číslo třináct, dohrávala pod střechou arény Louise Armstronga a vyhrála 6:3 a 6:1. New York 6:25 2. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Barbora Krejčíková ve druhém kole US Open | Foto: Jerry Lai-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Krejčíková v prvním setu vzala McHaleové dvakrát servis a sadu ukončila čistou hrou. Ve druhém setu se dostala po brejku do vedení 2:1 a v New Yorku se rozpršelo. Hráčky chvilku seděly u kurtu a poté odběhly do šatny, z které se přesunuly na dvorec Louise Armstronga.

„Jsem nadšená, že začalo pršet a mohla jsem hrát tady. Vždycky jsem toužila po zápasech na velkých kurtech před skvělým publikem. Děkuji za skvělou atmosféru,“ zářila Krejčíková.

Na druhém největším kurtu areálu ve Flushung Meadows se Krejčíková zdržela jen dvacet minut. Vítězka Roland Garros získala čtyři gamy v řadě a radovala se z postupu do třetího kola. „Hrála jsem solidně,“ ohodnotila svůj čtyřicátý vítězný zápas dvouhry v sezoně.

O osmifinále bude turnajová osmička hrát s Kamillou Rachimovovou, až 134. hráčkou žebříku. Dvacetiletá Ruska sice prohrála ve finále kvalifikace s Kristýnou Plíškovou, ale dostala se do hlavní soutěže jako náhradnice.

V prvním kole otočila duel s Kristinou Mladenovicovou z Francie a ve druhém zdolala krajanku a dvaatřicátou nasazenou Jekatěrinu Alexandrovovou.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů):

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Krejčíková (8-ČR) - McHaleová (USA) 6:3, 6:1.