Je to úleva, když zápas proběhne bez nervů, přiznala Kristýna Plíšková po hladkém postupu

Tenistka Kristýna Plíšková poprvé v kariéře zdolala svou úvodní soupeřku na Roland Garros. Slovenku Viktorii Kužmovou porazila hladce 6:1, 6:2 a v dalším kole si zahraje se Španělkou Garbiňe Muguruzaovou. V rozhovoru pro Radiožurnál přiznala i to, že si právě s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou hodně chtěla zahrát. Paříž 12:05 29. září 2020

Byl ten hladký postup odměnou i za předchozí těsná vyřazení, kdy jste často bojovala s vysoko nasazenými soupeřkami?

Asi ano, takhle hladký zápas jsem na grandslamu asi ještě neměla, nebyla žádná komplikace. Jsem ráda, že jsem využila všech příležitostí. A je to i úleva, když zápas proběhne bez nervů, navíc na French Open, kde jsem ještě nevyhrála zápas.

Byla jste v klidu i při dlouhém čekání? Váš zápas se měl hrát už někdy v podvečer, ale pořadatelé vám určili jiný kurt v mnohem pozdějším čase.

Na původním kurtu nebyla světla, proto nás pak přesunuli. Nervózní jsem byla, den to byl pro mě dlouhý, do toho pršelo. Čekání není nic příjemného, navíc když se čeká na mužské zápasy, u kterých nevíte, jestli budou hrát hodinu a půl nebo pět hodin.

Řada tenistů přiznává, že se jim hraje těžko v chladném počasí a s těžkými míči, které jsou letos jiné. Jak vy snášíte letošní podmínky?

Nechci o tom pořád mluvit, ale mně se tady prostě nikdy nedařilo. Takže jsem vlastně ráda, že je všechno letos jiné – míče, termín, podmínky. Evidentně mi to pomohlo, ale jinak je to samozřejmě těžké. Při tréninku je zima, je vyšší riziko zranění a je to těžší i na podání pro hráčky, které hrají rychleji. Míče jsou těžší a tolik neletí.

Se svou pondělní soupeřkou budete hrát i v soutěži deblistek v jedné dvojici. Myslela jste na to nějak víc?

Já to tolik neřešila, ale nevím, jak Viki. Je to nepříjemné, měly jsme domluvený trénink, takže se to trochu měnilo. V šatně jsme se bavily normálně, ale od toho losu to bylo trochu studenější, což je asi pochopitelné. Navíc jsem dnes hrála docela dobře, ale je to jen jeden zápas a myslím, že to nějak unese.

Ve druhém kole se utkáte s tenistkou, která v Paříži v roce 2016 získala titul. Jak se na utkání se Španělkou Muguruzaovou těšíte?

Věděla jsem, na koho jde vítězka našeho zápasu. Moc jsem si s Muguruzaovou přála hrát, ještě jsme spolu nehrály. Neříkám, že vyhraju, ale moc se na ten zápas těším. Na grandslamech mě vždycky možnost zahrát si s někým ze špičky motivuje.

Krásná čísla dnes v zápase @KrisPliskova skoro nechybovala. Kdybychom u nás vybírali tenistku, která se v posledním roce herně nejvíc zlepšila, určitě by byla jednou z favoritek. Tak ať už se to projeví i na velkém grandslamovém výsledku:) ✊ pic.twitter.com/aAw4itr7hd — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) September 28, 2020