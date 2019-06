Byla poslední Češkou ve čtyřhře na Roland Garros. To zvýšilo šance Peschkeové, že pojede na Turnaj mistryň

Po dlouhé době nebude mít český tenis zastoupení v semifinále ženské čtyřhry na grandslamovém turnaji. Poslední zástupkyně v soutěži deblistek Květa Peschkeová skončila na Roland Garros ve čtvrtfinále. Třiačtyřicetiletá hráčka se ale ani tento rok nevzdává svého hlavního sezónního cíle - i letos touží po Turnaji mistryň. Paříž 9:02 5. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Květa Peschkeová | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Tenhle cíl je pokaždé, když se rozehraje sezóna – a my jsme ji začali velice dobře - takže samozřejmě tak trochu pokukujeme po takových metách,“ popsala Radiožurnálu Květa Peschkeová.

Květa Peschkeová a Nicole Melicharová jsou teď těsně pod čarou pro osm nejlepších párů sezóny, ale do konce října mají dvojice ještě spoustu příležitostí bodová konta navýšit, a výhodou česko-amerického páru je, že je stabilní.

„Vždycky to tak bylo, když tým zůstal pospolu, měl definitivně větší šance se kvalifikovat než ty týmy, které spolu hrály občas. Takže to je velká výhoda,“ říká Květa Peschkeová.

Není totiž rozhodně ojedinělé, že se páry mění i v průběhu sezóny. Některé tenistky z úspěšných dvojic se třeba zaměřují na singlové turnaje a v deblu hrají jen výjimečně. To pak dává větší šanci týmům, které se na čtyřhry specializují.

„Samozřejmě někteří hráči to moc neřeší, protože mají ještě dvouhru. Ale ti, co hrají jako my jenom ve čtyřhře, tak musí moc dobře rozvažovat své kroky,“ všímá si Květa Peschkeová, která byla poslední českou deblistkou na Roland Garros.

Díky účasti ve čtvrtfinále si s Nicole Melicharovou trochu vylepšila pozici v sezónním žebříčku pro Turnaj mistryň, který už letos nebude v Singapuru, ale v Číně.

„Bude to zase někde jinde po pěti letech a uvidíme, co tam pořadatelé připraví. Myslím si, že tam chtějí mít více turnajů a prostě se do toho v Číně investuje. Vadilo mi často, že se tam nemám na co dívat v televizi. Ale jinak se snaží, třeba kuchyně, být docela internacionální,“ dodala na závěr Peschkeová.

Bude mít Květa Peschkeová i tak velkou motivaci probojovat se do čínského Šen-čenu, který bude deset let Turnaj mistryň hostit.