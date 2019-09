‚Chtěla bych jednou vyhrát Turnaj mistryň.‘ Veteránka Peschkeová má před sebou ještě jeden cíl

Na kurtech trénuje většinou hned ráno mezi prvními. Řada soupeřek na profesionálním okruhu jí nevěří věk. Čtyřiačtyřicetiletou Květu Peschkeovou ale motivuje bojovat často i s mnohem mladšími hráčkami. I na těch největších grandslamových turnajích, kterých se nejzkušenější česká tenistka účastní už 25 let. New York 14:26 3. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Květa Peschkeová | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Někdy mám od dalších spoluhráček nebo fyzioterapeutek dobré komenty. Když zjistí, kolik mi je, tak říkají, že to nemyslím vážně a ať jim ukážu občanku. Sport mě udržuje být fit, jsem schopná s holkami bojovat. Dělám to celý život, baví mě to a jsem ráda, že jsem si tuhle práci vybrala,“ popisuje Radiožurnálu Peschkeová.

Popisuje svět, ve kterém strávila už čtvrt století (plus samozřejmě i roky, kdy ještě na grandslamy nejezdila) a ve kterém by se ještě nějakou dobu ráda pohybovala. I když je pro ní s tím spojené cestování stále náročnější.

„O všech těch hotelích a letištích už bych mohla napsat knížku. Turnaje ale k člověku nepřijdou, takže musíme my tam,“ říká Peschkeová na US Open v New Yorku.

Nejraději má Wimbledon

Vzhledem k bydlišti na Floridě by se tady mohla cítit pohodlně, ale česká tenistka za svůj druhý domov, pokud jde o grandslamové turnaje, považuje spíš Wimbledon: „Připadá mi to, jako kdybych byla na zahrádce. Je to tam všechno hezké, jsou tu kytičky a hraje se na trávě, což je povrch, který mi vyloženě vyhovuje.“

Na trávě hraje nejradši, ve Wimbledonu byla v roce 2005 jenom kousek od čtvrtfinále v singlu, a i tak to byl největší úspěch kariéry, kterou o pár let později omezila už jen na čtyřhru.

V ženském deblu byla světovou jedničkou, českému fedcupovému týmu pomohla vybojovat rozhodující bod při prvním titulu v éře kapitána Petra Pály a v té samé sezóně 2011 se na jihozápadě Londýna radovala z grandslamového titulu.

„Dotáhnout grandslam do úspěšného konce je, myslím, velký výkon,“ říká dnes.

Poslední výzva: Turnaj mistryň

Ještě minimálně jeden velký sportovní cíl v ženském deblu ale Květa Peschkeová stále má.

„Chtěla bych jednou vyhrát Turnaj mistryň. Dvakrát jsem tam byla ve finále, tak bych to ještě brala,“ přiznala Peschkeová, která stejně jako loni bojuje o účast na Turnaji mistryň s americkou spoluhráčkou narozenou v Brně Nicole Melicharovou.

Po brzkém vyřazení na US Open bude česko-americká dvojice ztrácet po posledním grandslamu sezóny na osmé postupové místo minimálně 500 bodů. Manko se pokusí dohnat na podzimních podnicích ve východní Asii.