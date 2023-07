Dostala jsem výprask, říká po vyřazení z Wimbledonu Kvitová. Turnaj ale negativně nehodnotí

Ons Džabúrová po zápase zavtipkovala, že neví, kdo to hrál, tak povedené to z její strany bylo. Na kurtu po zápase řekla, jak moc si váží Petry za to, co už pro ženský tenis udělala, a výhru považuje za obrovskou.

Ani Petra Kvitová možná svou soupeřku nepoznávala, vždyť do wimbledonského osmifinále většinu vzájemných duelů vyhrála.

„Nekazila a byla připravená na to, že budu hrát rychle,“ uznala Petra Kvitová po porážce, kterou označila za zaslouženou, i když pro to použila trochu jiný výraz. „Není to úplně slušné, ale dostala jsem zkrátka na pr***. Doufala jsem samozřejmě v otočku, že to zvládnu a dostanu se do toho ve druhém setu, ale dostala jsem prostě výprask.“

Petra Kvitová se z Wimbledonu dvakrát vracela s titulem, od toho posledního z roku 2014 se ale nikdy nedostala do čtvrtfinále.

Běžně vypadávala i v úvodních kolech, takže před letošním travnatým grandslamem připomínala, že má na svůj nejoblíbenější turnaj vzpomínky všeho druhu. A jaké tedy budou ty aktuální?

„Prohra ve 4. kole bolí, ale bylo na druhou stranu jasné, že někoho takhle těžkého potkám. Když turnaj ale chcete vyhrát, musíte porazit ty nejlepší. To se letos nepovedlo, ale nemyslím si, že to byl nějaký extra výbuch. Vyhrála jsem to, co jsem asi měla, tři zápasy byly vybojované, na morál, nehrála jsem skvělý tenis, ale i to se počítá. Nebylo to zas tak špatné,“ zhodnotila své vystoupení ve Wimbledonu Petra Kvitová.

Nedávno vyhrála turnaj na trávě v Berlíně, ještě před tím v březnu triumfovala na betonu v Miami. Ve světovém žebříčku zůstane v desítce, v sezónním hodnocení je zatím na pozici zaručující účast na Turnaji mistryň.

Teď bezprostředně po vyřazení pro ní bylo složitější dívat se dál, ale s betonovými turnaji v Americe počítá včetně US Open, pak se rozhodne, jak pojme závěr roku, který je s návratem čínských podniků náročný na cestování.

„Na Turnaji mistryň mám nějakým způsobem předpoklady a je to hezký, už jsem jich odehrála tolik, ale že bych se kvůli tomu nějak urvala, to asi ne. Ale na programu to tak nějak zatím je,“ počítá Kvitová s tím, že by se turnaje zúčastnila, kdyby se na něj kvalifikovala, i když pro ni není tím největším sportovním cílem. Fanoušky zároveň ujistila, že konec kariéry ještě ve 33 letech rozhodně neplánuje.