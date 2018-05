Kvitová má proti Češkám skvělou bilanci. 'Ale půjdu do toho s tím, že chci vyhrát,' říká Siniaková

Když spolu Petra Kvitová a Kateřina Siniaková hrály naposledy, jen těžko u toho mohla být taková divácká kulisa. Obě hráčky totiž proti sobě stály pouze v rámci tréninku během fedcupového víkendu. Teď je čeká první vzájemný zápas a to hned ve čtvrtfinále turnaje v pražské Stromovce.

„Moc se těším, myslím, že to bude skvělý zápas. Určitě bude zase plno, tak doufám, že předvedeme dobrý výkon a že si to diváci užijí. Péťa hraje skvěle z ruky, výborně servíruje, takže to podle mě od ní bude rychlé a já se budu snažit ji rozběhat,“ říká Kateřina Siniaková, kterou nečeká lehký úkol.

Petra Kvitová totiž na české hráčky umí. V dubnu sice prohrála s Kristýnou Plíškovou, ale v předchozích zápasech si proti krajankám připsala 24 výher v řadě. Siniakovou to ale nepřekvapuje.

„Péťa je prostě skvělá hráčka a že má takovou bilanci s Češkami, je neskutečné. Ale určitě do toho zápasu půjdu s tím, že chci vyhrát a dám do toho všechno. Uvidíme, jestli se ta bilance nějak změní,“ říká Kateřina Siniaková.

Petra Kvitová, která je při absenci Karolíny Plíškové nejvýše nasazenou hráčkou turnaje, ale dobrou bilanci proti českým soupeřkám neřeší.

„Já se na tohle nikdy úplně nesoustředím. Ta bilance je taková, jaká je. Přeci jen každý ten zápas je jiný,“ říká Kvitová.

Čtvrtfinálový souboj Petry Kvitové s Kateřinou Siniakovou začne na centrálním dvorci v 11.05. O postup do semifinále bude z Češek usilovat také Kristýna Plíšková v zápase s Rumunkou Buzarneskovou.