Kvitová na US Open končí v osmifinále, domácí tenistka Pegulaová ji porazila 6:3, 6:2

Tenistka Petra Kvitová se do čtvrtfinále US Open neprobojovala. Česká jednička a jednadvacátá hráčka světa prohrála na hlavním kurtu Arthura Ashe v New Yorku s domácí Američankou Jessicou Pegulaovou 3:6 a 2:6. Světová osmička Pegulaová narazí ve čtvrtfinále buď na Polku Igu Šwiatekovou, nebo Němku Jule Niemeierovou.

