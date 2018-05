Kvitová si během zápasů pomáhá konzultacemi s trenérem. Na grandslamech ale taková možnost není

Komunikace s trenérem během zápasu je pro tenistky na okruhu WTA obecně důležitá, ale zavolat si kouče na lavičku, jak to teď Petra Kvitová dělala v důležitých momentech při vítězném turnaji v Madridu, na grandslamu nemohou.

Česká hráčka pochopitelně ví, jaké to bude. Na Roland Garros to po bude po devětatřicáté, co si zahraje v hlavní soutěži grandslamového turnaje, ale stejně se na změnu snažila dopředu připravit.

„Nahradit se to dá asi jen tím, že se budu soustředit více sama na sebe. To je asi jediná možnost. My jsme si tu v Praze s Jirkou (trenérem Jiřím Vaňkem) sedli a řekli jsme si, že to zkusíme úplně bez toho. Vlastně za mnou byl jen jednou ve finále. I když tady na turnaji v Praze byly momenty, kdy bych si ho normálně zavolala, tak jsem se snažila zvládat to sama,“ prozradila Petra Kvitová.

A v tom, jak projít co nejsnáze zápasem bez přímé pomoci kouče Jiřího Vaňka jí mohou pomáhat i postřehy ze svého deníčku, do kterého si už řadu let důležité věci tenisové kariéry zapisuje.

„Dělám to pořád a Jirkovi to samozřejmě říkám. On o tom ví a dokonce jsem od něj za to dostala pochvalu. Píšu si tam spíše své pocity a to, co mi ze zápasu utkvělo v hlavě,“ popisuje Kvitová.

Do svého deníčku se Petra Kvitová možná už brzy podívá. Třeba příští čtvrtek, kdy se po losu v Paříži dozví, s kým si v úvodním kole Roland Garros zahraje.

WTA dvouhra (ženy) | 20. týden 2018 Jméno Národnost Turnajů Bodů 1. Simona Halepová Rumunsko 18 7270 2. Caroline Wozniacká Dánsko 21 6845 3. Garbiñe Muguruzaová Španělsko 23 6175 4. Elina Svitolinová Ukrajina 18 5505 5. Karolína Plíšková Česká rep. 19 5425 6. Jelena Ostapenková Lotyšsko 21 5282 7. Caroline Garcíaová Francie 24 5080 8. Petra Kvitová Česká rep. 21 4550 9. Venus Williamsová USA 14 4286 10. Sloane Stephensová USA 15 4059