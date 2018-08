Bertensová vyřadila v Montrealu po Plíškové i Kvitovou. Siniaková světovou deblovou jedničkou nebude

Petra Kvitová prohrála v osmifinále tenisového turnaje v Montrealu 3:6, 2:6 s Nizozemkou Kiki Bertensovou. Ta tak po deváté nasazené Karolíně Plíškové vyřadila i další českou hráčku. Turnajová osmička Kvitová proti ní uhrála jen o jeden game víc než její krajanka v druhém kole. Montreal 7:08 10. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká tenistka Petra Kvitová | Foto: Jean-Yves Ahern-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Kvitová se utkala se světovou osmnáctkou Bertensovou potřetí. Před třemi lety ve Wimbledonu s ní ztratila jedinou hru, letošní zápas na antuce v Madridu vyhrála také, ale až po třísetovém boji.

Karolína Plíšková v Montrealu končí. Její přemožitelka Bertensová se v osmifinále utká s Petrou Kvitovou Číst článek

Tentokrát ji zradil servis. V úvodu zápasu podání třikrát udržela, pak už se jí to ale nepodařilo ani jednou. Nizozemka, která má na kontě pět vyhraných turnajů, proměnila za 73 minut druhý mečbol a mohla se radovat z postupu do čtvrtfinále.

Dvojnásobné grandslamové vítězky ve čtyřhře Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková vypadly v Montrealu už v druhém kole. Siniaková tak přišla o možnost stát se po kanadském turnaji světovou deblovou jedničkou.

Dvaadvacetileté české tenistky, které letos vyhrály Roland Garros i Wimbledon, prohrály v Montrealu hned první zápas. Nejvýše nasazený pár měl na úvod volný los a v dvouhodinovém boji o čtvrtfinále podlehl 6:4, 6:7 a 8:10 japonsko-běloruské dvojici Šuko Aojamaová, Lidzija Marozavová.

Siniaková je aktuálně světovou trojkou (Krejčíková čtyřkou) a šanci na posun do čela žebříčku měla pouze v případě, že by v Montrealu hrála finále. Světovou deblovou jedničkou z Česka byla naposledy loni od srpna do října Lucie Šafářová.