Kvitové hrozí, že přijde kvůli zranění ruky i o Wimbledon. ‚Občas si s tím vyčistím zuby,‘ má naději

„Už je to mnohem lepší. Ten týden pomohl léčení hodně. Už si s tím občas dokážu vyčistit i zuby, takže je to dobré. Zrovna teď to nebolí, ale někdy mám minuty, kdy to bolí hodně, a pak jsou minuty, kdy to nebolí vůbec. Takže je to v návalech, jsou to takové vlny. Za ten týden se to zlepšilo hodně, takže teď už mě to pobolívá méně,“ citoval Radiožurnál tenistku Petru Kvitovou, která kvůli natrženému svalu v předloktí levé ruky přišla o probíhající Roland Garros.

Podle ošetřujícího lékaře profesora Pavla Koláře se jedná o netypické zranění. „Při standardní léčbě, kdy klidový režim při tom rozsahu zranění – je to také o tom, kolik toho svalu je roztrženého – je tak pět až šest týdnů. Uvidíme, jak se to bude hojit. Minimálně tři týdny, ale musíme počítat s tím, že raketu moc vzít do ruky nemůže,“ říká profesor Pavel Kolář.

To by znamenalo, že Kvitová přijde i o další grandslamový turnaj - Wimbledon. „Ty procenta tam jsou, šance, že to hrát budu a nebudu, je. Takže není to tak, že bych opravdu to stihla. Časově nevím, jak to bude, ale neodhlásila jsem nic a vůbec nevím časově – momentálně to bereme týden po týdnu,“ snaží se Petra Kvitová nemyslet na to, že by nestihla začátek travnaté části sezóny a hlavně Wimbledon, který vyhrála v letech 2011 a 2014.

„Celý den nedělám nic jiného, než létám po doktorech a po nějakých ne vyšetřeních, ale spíš procedurách. Několikrát jsem už absolvovala sono, kdy se zjišťovalo, co tam je, co tam není. Chodím na magnet, chodím na elektroléčbu a chodím samozřejmě i často za panem profesorem, aby na to koukl i po hmatu. Chodím i do kriokomory, není to moc příjemné – do -110 -, ale jestli to pomůže, tak proč ne,“ doufá tenistka Petra Kvitová, že dokáže natržený sval v předloktí levé ruky vyléčit ještě před začátkem Wimbledonu.