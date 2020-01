Často to, co se mi honí hlavou, není nic hezkého, popisuje tenistka Kvitová své pocity na kurtu

Po porážce Karolíny Plíškové ve třetím kole Australian Open už je jasné, že ani tentokrát k ryze českému zápasu o titul v ženské dvouhře nedojde. Loňská finalistka z Melbourne Petra Kvitová má ale stále šanci svůj rok starý úspěch zopakovat. Za nových okolností se teď připravuje na osmifinálový zápas proti Sakkariové z Řecka, ke kterému nastoupí v noci na neděli. Melbourne 21:52 25. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová. | Foto: Issei Kato | Zdroj: Reuters

Loni touto dobou držela šňůru osmi vítězných zápasů, ovládla turnaj v Sydney a v Melbourne, kam dorazila až se začátkem grandslamu. V úvodních zápasech celkem hladce vyhrávala. Letos je to jiné. Do osmifinále Australian Open sice také postoupila bez ztráty setu, ale týden před tím jen trénovala a odpočívala.

„Jak to bylo letos, tak by to asi mělo být. Víceméně 99 procent hráčů a trenérů si to tak představují. Odehrát turnaj a týden před grandslamem už mít volno, potrénovat a spíš si šetřit mentální síly. Protože když jste hráč, který myslí na nejvyšší příčky, tak ušetříte mentální síly, kdežto v zápase se vyčerpávají,“ vysvětlil Radiožurnálu kouč Jiří Vaněk, proč už po semifinále v Brisbane další turnaj do svého programu těsně před grandslamem Petra Kvitová nezařadila.

„Tohle jsme zkoušeli dva roky před tím, moc to nefungovalo. Loni bylo Sydney na poslední chvíli, vyhrála to a pak tady hrála finále. Péťa je v tomhle trochu atypická, že opravdu člověk neví, jak to udělat nejlépe," usmívá se Jiří Vaněk a důkaz by našel i v tom, jak vypadal minulý den.

Petra Kvitová měla za sebou utkání se Španělkou Badosovou, ve kterém předvedla dva velké obraty, v každé sadě jeden. A po takových vybojovaných výhrách se tenisté běžně cítí v následujícím zápase lépe.

Bez rukávu

Jenže česká tenistka už na rozehrávce před dalším duelem s Ruskou Alexandrovovou popisovala trenérovi neobvyklé pocity: „Já tam stojím a vůbec se ani nemůžu pohnout. Někdy je to dost zajímavé. Když byste věděl, co všechno se mi honí v hlavě a v těle, tak byste to nechtěl vědět. Potom když to řeknu trenérovi, tak je z toho úplně hotový. Ne, sranda, ale často to není nic hezkého,“ přiznává Petra Kvitová, která ale aspoň nemusí na rozdíl od půlky minulého roku myslet na potíže s levou rukou.

Loni se zranila těsně před grandslamovým turnajem v Paříži. V tréninkovém areálu si natrhla sval a s tím spojené různé problémy jí pak trápily ve zbytku sezóny. Takže musela hrát s ochranným rukávem. A právě ten už mohla před novým ročníkem shodit.

„Od pana profesora Koláře jsme věděli, že může na novou sezonu začít trénovat už bez toho. Zatím, musím zaklepat, nemá bolesti v předloktí a může hrát a je zdravá. To je u ní důležité. Pak se děj vůle boží,“ těší kouče Jiřího Vaňka.

I tentokrát Petra Kvitová v době Vánoc nastydla, ale to už měla za sebou fyzickou přípravu v Dubaji s novými kondičními trenéry - Ivanem Trebatickým a Němcem Florianem Zitzelsbergerem, kteří přišli po odchodu dlouholetého člena týmu Davida Vydry.