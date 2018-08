Evropský tým pro Laver Cup má už pět členů, Tomáš Berdych ve výběru chybí

Do výběru Evropy do druhého ročníku Laver Cupu bylo nominováno už pět členů. Není mezi nimi loňský účastník Tomáš Berdych, kterého trápí dlouhodobé problémy se zády a vynechává kvůli nim i poslední letošní grandslam US Open. V týmu nechybí například hvězdý Roger Federer nebo Novak Djokovič.

