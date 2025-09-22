Menšík podlehl v Laver Cupu De Minaurovi a Fritz přehrál Zvereva. Výběr světa tak porazil tým Evropy

Tenista Jakub Menšík prohrál v závěrečný den Laver Cupu s Australanem Alexem de Minaurem 3:6, 4:6 a tým Evropy nakonec výběru světa podlehl 9:15. Rozhodující tři body v San Franciscu získal v závěrečné dvouhře Američan Taylor Fritz, který zdolal Němce Alexandera Zvereva 6:3, 7:6. Světový výběr ovládl prestižní exhibici potřetí.

Tým světa ovládl tenisový Laver Cup

Tým světa ovládl tenisový Laver Cup | Foto: David Gonzales-Imagn Images | Zdroj: Reuters

Dvacetiletý Menšík nenavázal proti osmému hráči světa De Minaurovi na předchozí úspěchy, kdy porazil v úvodní den Američana Alexe Michelsena a poté uspěl i ve čtyřhře s Carlosem Alcarazem. S De Minaurem prohrál i třetí vzájemný zápas a podruhé letos.

Menšíkovi nepomohlo ani sedm es a 26 vítězných míčů. Doplatil také na 34 nevynucených chyb, De Minaur jich udělal jen čtrnáct. Odvrátil také všech pět brejkbolů. Výběr světa vedl po Australanově vítězství 12:6.

„Jsem zvyklý bojovat o své body na servisu. Tím se živím. Nejsem jako někteří jiní roboti z výběru světa,“ řekl s úsměvem na kurtu De Minaur, který během tří dnů pomohl svému týmu k sedmi bodům.

Šance Evropanů, v jejichž týmu plnil ještě roli náhradníka Tomáš Macháč, oživil poté první hráč světa Alcaraz, který porazil Argentince Francisca Cerúndola jasně 6:2, 6:1. Triumf výběru kapitána Andreho Agassiho však zpečetil Taylor Fritz, jenž zdolal ve dvou setech Alexandera Zvereva.

Výběr světa oplatil Evropanům loňskou porážku z Berlína, kde prohrál 11:13. Příští rok se exhibiční soutěž se uskuteční v Londýně.

