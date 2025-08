Lehečka otočil duel s Francouzem Filsem. Po třísetové bitvě postoupil v Torontu do osmifinále

Třiadvacetiletý Lehečka dlouho nemohl najít recept na hru o dva roky mladšího Filse, jenž získal první sadu po jednom brejku a v druhém setu si držel podání až do stavu 4:3 pro Lehečku. V osmém gamu se nicméně podařilo českému hráči servis soupeře prorazit a vybojoval si třetí set.

Také rozhodující sadu rozhodl jeden brejk, jenž se turnajové devatenáctce Lehečkovi povedl v sedmém gamu. Šanci na zvrat už český hráč patnáctému nasazenému Filsovi nedal a oplatil mu loňskou třísetovou porážku z Davis Cupu.

„Arthur do zápasu nastoupil lépe připraven než já, v prvním setu hrál velmi dobře. Já se jen snažil najít svůj rytmus a soustředil se na udržení servisu. Ve druhém setu jsem se začal cítit silnější na returnu, a když jsem ho brejkl a šel si pro druhý set, začínal jsem tušit, co musím udělat, abych tenhle zápas vyhrál,“ uvedl Lehečka v rozhovoru na kurtu. „Soustředil jsem se na to, abych byl víc agresivní, protože s hráči jako Arthur nestačí být trpělivý, musíte si pro to jít a hrát dobrý tenis, což mi v prvním setu chybělo,“ dodal.

Konec Menšíka

Soupeřem posledního českého tenisty na turnaji bude vítěz duelu domácího Kanaďana Gabriela Dialla a Američana Taylora Fritze.

Osmnáctý hráč světa Menšík podlehl žebříčkovému sousedovi Davidovichovi, jenž je devatenáctý, za hodinu a čtvrt. Prostějovského rodáka srážely nevynucené chyby, jichž udělal 32, přesně jednou tak víc než soupeř. Španěl navíc proměnil všechny čtyři brejkoboly, česká žebříčková jednička mu vzala servis jen jednou.

Utkání potvrdilo, že šestadvacetiletý Davidovich patří v poslední době k nejméně oblíbeným Menšíkovým soupeřům. Devatenáctiletý český tenista s ním prohrál letos potřetí a celkově počtvrté za sebou.