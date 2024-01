Lehečka porazi Drapera a vybojoval premiérový titul na okruhu ATP

Lehečka, který plnil roli nasazené sedmičky, vybojoval premiérový titul na druhý pokus. Vloni v srpnu podlehl ve finále v americkém Winston-Salemu Argentinci Sébastianu Báezovi. Dvaadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi ukončil takřka čtyřleté čekání na českého vítěze turnaje ATP. Naposledy triumfoval na elitním okruhu Jiří Veselý v únoru 2020 v indickém Puné.

Ve finále proti Draperovi zahrál Lehečka 34 vítězných míčů, o deset více než jeho soupeř. Pomohl si také osmi esy a nemuselo ho mrzet ani sedmnáct nevynucených chyb.

Dvaatřicátý hráč světa Lehečka vstoupil do utkání hůře. Proti o 30 příček níže postavenému Draperovi si nevypracoval v prvním setu jediný brejkbol. Sám sice ve třetí hře dva odvrátil, za stavu 3:3 ale Brit třetí možnost na prolomení servisu českého hráče využil. První sadu tak získal za 45 minut Draper.

Také ve druhém setu se oba hráči opírali o servis. Rozhodující moment přišel v závěru, kdy si Lehečka vypracoval za stavu 5:4 vedení 40:0 a druhý brejkbol, který byl zároveň i setbolem, zužitkoval.

