Lehečka zná soupeře pro kvalifikaci Davis Cupu, na portugalské antuce se střetne s Borgesem

Jiří Lehečka a domácí dvojka Nuno Borges rozehrají v sobotu v Portugalsku kvalifikační utkání o postup do finálové fáze tenisového Davisova poháru. Čtvrtfinalista Australian Open vyzve v hale na antuce 105. hráče světa od 16.00. Ve druhé dvouhře nastoupí Tomáš Macháč proti portugalské jedničce Joau Sousovi (84.). Maia (Portugalsko) 16:03 3. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Lehečka | Foto: Jean Catuffe | Zdroj: Reuters

Program bude pokračovat v neděli od 16.00 čtyřhrou. Do ní kapitán Jaroslav Navrátil nominoval Macháče s Adamem Pavláskem, kteří by měli čelit dvojici Francisco Cabral, Borges. Složení se ale může měnit.

V dalších dvouhrách by se měli podle vývoje utkat Lehečka se Sousou a Macháč s Borgesem. Všechny zápasy se budou hrát na dva vítězné sety.

Vítěz postoupí do skupinové fáze finálového turnaje, která se uskuteční od 12. do 17. září. Vyřazovací část je na programu od 21. do 26. listopadu v Málaze. Poraženého čeká baráž o udržení v elitní skupině.