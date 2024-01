Lehečka v Adelaide smetl Kordu a zahraje si o premiérový titul

Tenista Jiří Lehečka rozdrtil v semifinále v Adelaide turnajovou trojku, Američana Sebastiana Kordu 6:2, 6:1 a zahraje si o svůj premiérový titul na okruhu. Jeho finálovým soupeřem v generálce na grandslamové Australian Open bude buď Brit Jack Draper, nebo Kazach Alexander Bublik. Adelaide 8:03 12. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenista Jiří Lehečka v semifinále v Adelaide | Zdroj: Profimedia

Sedmý nasazený Lehečka v obou setech dvakrát prolomil Kordův servis, zatímco sám odvrátil všechny tři brejkboly. Utkání, v němž skvěle returnoval, zakončil po 71 minutách čistou hrou a podruhé v kariéře postoupil do finále.

„Trochu mě překvapilo, že to šlo takhle dobře, ale udělal jsem pro to všechno,“ citoval Lehečku web ATP. „Užívám si každou minutu svého prvního startu v Adelaide a na kurtu je to vidět,“ dodala světová devětadvacítka, jež na turnaji ve čtyřech zápasech ztratila jediný set.

Dvaadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi Lehečka vloni v srpnu ve Winston-Salemu nestačil ve finále na Argentince Sebastiána Báeze. Tehdy se mohl s o rok starším Kordou poprvé utkat v semifinále, Američan ale odstoupil kvůli zranění.

Utkání Lehečky s Kordou bylo také duelem bývalých českých daviscupových reprezentantů, kteří nyní plní rolí trenérů. Zatímco Lehečkovi pomáhá Tomáš Berdych, syn českého vítěze Australian Open z roku 1998 Petra Kordy využívá konzultací s Radkem Štěpánkem.