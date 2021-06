Na Roland Garros ožívá jméno Borg. Leo má za sebou grandslamový debut, chce navázat na slavného otce

Když si Leo Borg připsal první pařížskou výhru, byla u toho zřejmě největší návštěva ze všech okolních dvorců v areálu. Není divu – jednak hrál s domácím Francouzem Maxem Westphalem, a pak také jde o syna jednoho z nejslavnějších tenistů historie Björna Borga.

„Skvělý zážitek. V úvodu utkání jsem byl nervózní, ale nakonec jsem začal hrát svou hru a dotáhl zápas k výhře,“ citoval osmnáctiletého Švéda oficiální web turnaje.

Leo má na pařížských dvorcích co dohánět – jeho otec Björn na Roland Garros vybojoval šest titulů v mužské dvouhře, nejvíc po nedostižném Rafaelu Nadalovi.

Mimochodem, právě se slavným Španělem se Leo seznámil při týmovém Laver Cupu, kde dělá Björn Borg kapitána evropskému výběru. Občas také jezdí trénovat do Nadalovy akademie na Mallorku a rady dostává pochopitelně i od svého otce.

„Dává mi nějaké rady, ale přímo mě nekoučuje, to nechává na mém trenérovi. Ve čtvrtek by měl dorazit do Paříže, tak snad se udržím v turnaji a bude mě moct vidět naživo,“ doufá mladý Borg.

Jak přiznal na videokonferenci, dřív míval problémy s tím, že ho lidé hodně sledovali na kurtu i mimo dvorce kvůli slavnému jménu. Srážela ho velká očekávání, ale už si na to prý zvykl a snaží se budovat si vlastní kariéru. První krok na pařížské antuce zvládl.