Letošní rok je pro mě ve znamení boje se zraněním. Čtvrtfinále na US Open beru, hodnotí Muchová

Tenistka Karolína Muchová semifinálovou účast z loňského a předloňského US Open neobhájí. V letošním ročníku totiž vypadla o kolo dříve s Japonkou Naomi Ósakaovou, které na centrálním dvorci Arthura Ashe podlehla 4:6 a 6:7.

Karolína Muchová

Karolína Muchová | Zdroj: Reuters

Na cestě do čtvrtfinále jste to měla vždy přes tři sety, tentokrát to byla porážka ve dvou setech. Jak se po zápase cítíte?
Cítím se jako po prohraném těžkém zápase. Naomi hrála dobře a mně už tam pak trochu možná chyběly síly. I kdybych byla ale stoprocentní, tak by bylo ohromně těžké ten zápas ubojovat.

Poslechněte si Karolínu Muchovou po prohře ve čtvrtfinále US Open

Ve dvou utkáních za sebou jste si musela vyžádat ošetření. Jak vás zranění limitovalo?
Zápasy jsem měl vážně dlouhé, takže jsem se v pauzách mezi utkáním vždy dostat do nejlepší kondice. Sama sobě jsem říkala, že tentokrát nebudu běhat po takových těch extrémních míčích. V zápalu boje mi to ale pak nedá, takže jsem tam blbě dostoupla, píchlo mě ve svalu a tím, že to byla levá noha, přes kterou hraji dost forhendy i servis, tak mě to dost limitovalo. Trochu mi pomohlo, když mi to fyzioterapeutka po setu stáhla. Určitě jsem ale neměla stoprocentní pohyb.

Jak celkově hodnotíte vaše vystoupení na turnaji?
Jsem ráda, že se mi podařilo probojovat do čtvrtfinále, protože letošní rok je pro mě velký boj se zdravím. Pořád se na kurtu necítím ve správné tenisové pohodě. Zápasy se mi podařilo urvat, což je někdy cennější. Snad mi to pomůže a na asijské tour se budu cítit ještě lépe.

Vnímala jste, že Naomi Ósakaová měla výraznou podporu, jako kdyby byla domácí tenistka?
Na kurtu to tolik nevnímám, i když to bouřlivé bylo. I když má japonskou vlajku u svého jména, tak mi přijde, že tady tak trochu doma je. Žije v Americe, a tak jsem ji brala spíš jako domácí hráčku.

