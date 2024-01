Líbí se mi, jak na kurtu působím, řekl Macháč. V Melbourne to dotáhl nejdál z Čechů

Tenista Tomáš Macháč to na grandslamu v Melbourne dotáhl nejdál z českých singlistů, poprvé porazil soupeře z nejlepší světové dvacítky a nebyl zase tak daleko od toho, aby úspěch zopakoval. V letošním roce může mít solidní šanci na vydařené Australian Open navázat, dost pravděpodoně ho čeká premiérová sezona se všemi největšími turnaji. Melbourne 17:31 19. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Macháč v úvodním zápase čtvrtfinále tenisového Davisova poháru s Austrálií proti Jordanu Thompsonov | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Třiadvacetiletý Macháč je stále ještě spíš na začátku velké profesionální kariéry, nejlepší roky může mít stále před sebou, ale už letos by mohl poprvé odehrát všechny čtyři grandslamové turnaje.

V živém žebříčku je teď v sedmé desítce, velké obhajoby ho nečekají, a tak je pravděpodobné, že delší období vydrží na pozicích, které zaručují účast v hlavních soutěžích.

Takže by se měl po Australian Open také na Roland Garros, do Wimbledonmu i na US Open dostat přímo a bez kvalifikace, kterými se musel ještě v nedávné době často prodírat.

„Samozřejmě je jeden z mých cílů být v hlavních soutěžích. Loni byla první sezona bez zranění, kdy jsem mohl odehrát správný počet turnajů. Koncovka sezony byla skvělá. Musím říct, že jsem rád za to, jak hraju a to i když se nedaří. Zatím se mi líbí, jak na kurtu působím, a věřím, že to půjde dobře,“ cítí Macháč další šanci ještě se posouvat pořadím a porážet při tom stále lepší tenisty.

Zatím se mu dařilo spíš v týmovém Davis Cupu, ale v posledních měsících už si připsal několik zajímavých výher i na individuálních turnajích.

Teď v Melbourne poprvé na grandslamu zdolal soupeře z nejlepší dvacítky světa. A po vítězství nad nasazenou sedmnáctkou Američanem Tiafoem více než trápil ještě o něco lepšího Rusa Chačanova.

„Je ještě lepší, že s nimi můžu hrát na tři vítězné sety. Tři a půl hodiny kvalitního tenisu. Mohl jsem hrát i pátý set, teoreticky bych na to měl. To beru jako pozitivní a určitě mě to nakopne na další zápas,“ váží si Macháč svých posledních výkonů s těmi nejsilnějšími hráči.

A bonusem může být i to, že u toho náramně baví fanoušky díky atraktivnímu celodvorcovému tenisu, s častou hrou u sítě, s naskakovaným forhendem nebo třeba kontrolovanými pády.

„Je to součást mě, zkouším to na tréninku a patří to k tenisu, takže to není něco, do čeho bych se musel nutit. Pomáhá to a takhle jsem si troufl místo kraťasů zahrát dlouhý čopovaný forehand, převážně to, že jsem skočil rybičku, bylo čistě o tom, že jsem se snažil dát míč do kurtu, nebylo to nic extra a chtěl jsem pobavit diváky,“ usmíval se Tomáš Macháč, který při tom nemyslí ani tak na zábavu, ale na pro něj nejlepší cestu k bodu.