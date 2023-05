‚Ukázalo mi to, že s nimi můžu v hrát.‘ Fruhvirtovou těší, že v duelu s Rybakinovou jen nesbírala míčky

Ze všech českých tenistů v úvodním kole Roland Garros měla mít Brenda Fruhvirtová nejmenší šance na úspěch. Právě tato pozice ale šestnáctileté naději hodně pomáhala, v tom aby co nejvíc trápila obrovskou favoritku, Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu. Loňské šampionce z Wimbledonu a vítězce hned několika velkých letošních turnajů sice podlehla ve dvou setech, přesto si odnáší spoustu zkušeností. Paříž 9:16 31. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brenda Fruhvirtová | Zdroj: Profimedia

Větší zápas ještě tenistka Brenda Fruhvirtová v kariéře nehrála. Může za to velikost turnaje, stadionu a také soupeřky, které na Roland Garros v Paříži podlehla.

„Určitě je to jiné, s úplně jiným pocitem, než jsem šla na kurt,“ vyprávěla Fruhvirtová Radiožurnálu Sport.

Antukový grandslam, centrální kurt Philippa Chatriera, jako soupeřka jedna z nejlepších tenistek současnosti - není divu, když Brenda Fruhvirtová mluví o tom, že tak velký zápas ještě nehrála.

A náramně se těšila z pozice, kdy může jen překvapit. Ve své kariéře často zdolává hráčky s podobným nebo trochu horším žebříčkem a takové duely často provází značná nervozita, ale tu tentokrát necítila.

„Je to super cítit hru, jak takové velké hráčky hrají. Nejsou neporazitelné, když tam stojíte na kurtu, tak si uvědomíte, že šanci máte a že to fakt jde, než když na ně koukáte v televizi. To pro mě bylo skvělé a odnáším si z toho jen samé dobré věci. Byl to zajímavý pocit jít úplně bez tlaku, když ode mě vlastně nikdo nic nečekal proti čtvrté hráčce na světě. Určitě to bylo něco nového a úžasného.“

„Když jsem se na ni dívala před zápasem na videích, tak jsem si říkala, co na ní vymyslím, že tam třeba budu jen sbírat míčky ale pak to tak nebylo. Je to daleko zkušenější hráčka než já, takže i když jsem tam měla nějaké šance, ona to zvládla. Určitě mi to ukázalo, že můžu hrát naprosto v pohodě s takovýma hráčkama.“

Další plány

Jelena Rybakinová patří také k nejlépe servírujícím tenistkám, přesto šestnáctiletá Brenda Fruhvirtová dokázala v obou setech jako první soupeřce podání prolomit.

„Vždycky jsem se nějak snažila to zblokovat, ale samozřejmě kolikrát to vůbec nešlo. Když je holka takhle vysoká, má výhodu a za důležitých stavů tam poslala eso nebo dobrý servis. S tím jsem ale počítala, když jsem se na ní koukala,“ vypráví Brenda Fruvirtová, která stále čeká na výhru v hlavní soutěži grandslamu, ale už se do ní opakovaně dokázala probojovat z kvalifikace a zhruba za měsíc se o to pokusí znovu ve Wimbledonu.

„Určitě bych si chtěla zahrát kvalifikaci Wimbledonu a jestli to vyjde, tak se rozhodně budu těšit, protože to bude moje premiéra na trávě,“ věří v pokračování tradice a už třeba také v první výhru na velkém turnaji mezi dospělými šestnáctiletá česká tenistka Brenda Fruhvirtová.

