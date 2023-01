Uvidíme, jak daleko se můžu dostat, těší Fruhvirtovou postup do dalšího kola Australian Open

Linda Fruhvirtová si v 17 letech zahraje 3. kolo grandslamu. Jak se vám to poslouchá?

Určitě je to skvělé, je to super úspěch, ale pořád jsem v turnaji a uvidíme, jak daleko se můžu dostat. Dnešní zápas jsem si moc užila, jsem moc ráda, že jsem ho zvládla a těším se na další.

Kdybyste ho měla popsat, jaký byl?

Podařilo se mi chytit začátek, což bylo dobrý. Hrály jsme na velkém kurtu, kde byla super atmosféra. Většina lidí, co tam byla, tak chtěla, aby vyhrála jejich domácí hráčka, tak jsem si užila atmosféru a bylo to fajn.

Jak se vám hraje v takové atmosféře, když je většina publika proti vám?

Blbě řečeno, jsem na to asi zvyklá, protože když jsem byla menší, tak mi moc lidí nefandilo. Když jsem hrála baby tenis, tak mi spíš víc lidí přálo, abych prohrála, takže mě to dnes nijak nerozhazovalo. Ať už fandili komukoliv, tak jsem si atmosféru užila a neměla jsem s tím problém.

Proč myslíte, že vám nefandili?

Někdy je tam taková závist, ale tohle neřeším. Když hraju ženské turnaje, tak skoro všude mi lidi fandí, za což jsem moc ráda a užívám si to.

Když jste se chystala ukončit zápas při svém podání, tak jeden ze sběračů chytil míček ze vzduchu a fanoušky to pobavilo. Může taková věc třeba vyrušit z koncentrace?

Nevím, byla jsem dost nahoře, měla jsem 5:2 a 40:15, tak jsem to moc nevnímala. Naopak vždycky když jsem to viděla v televizi, že nějaký sběrač chytil míček, tak lidi z toho byli hotoví a tleskali. Bylo fajn to zažít z první ruky přímo na kurtu. Fajn zážitek.

Koukáte i na jiné zápasy, tak viděla jste třeba i výměnu mezi mezi Karenem Chačanovem a Jasonem Kublerem, těch sedm desítek úderů?

Nekoukala jsem na celou, myslím, že jsem to nakonec přetočila a skončilo to „prasetem“. Je to hodně. Hodně lidí říkalo, že to vypadlo spíš jako tréninková výměna. Je to velká kuriozita, co se zase tak často nevidí.

Poslední dotaz je na další zápas, ačkoliv soupeřku ještě neznáte...

Nemám co ztratit. Ať už vyhraje Markéta Vondroušová nebo Ons Jabeurovou, tak to bude skvělý zápas a dám do toho vše a uvidíme.