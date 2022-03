‚To jsou přesně momenty, o kterých jsem snila.‘ Jízda Fruhvirtové v Miami nekončí, čeká ji osmifinále

Šestnáctiletá Linda Fruhvirtová stále ohromuje tenisovou veřejnost. Na významném turnaji v Mialmi, jedním z těch největších hned po grandslamech, už dosáhla na osmifinále. Nad někdejší světovou jedničkou Azarenkovou vedla 6:2, 3:0, když běloruská hráčka utkání vzdala. Fruhvirtová se o postup do čtvrtfinále utká s nasazenou pětkou Španělkou Paulou Badosaovou. Miami 8:49 28. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Linda Fruhvirtová | Zdroj: Reuters

Viktoria Azarenková je šampionka, kterou jste jako malá sledovala v televizi. Jaké jsou dojmy z vašeho vzájemného zápasu, který neskončil úplně tradičně?

Je to nepopsatelné, je to úžasný a skvělý pocit. Dochází mi to pomalu a asi mi to dojde až v průběhu dalších dní. Vika je hráčka, kterou jsem sledovala v televizi, když vyhrála grandslamy a byla první na světě. Je neskutečné, že jsem proti ní měla šanci hrát a dokonce z toho zápasu vyjít jako vítěz.

Vyjádření Azarenkové Azarenková po utkání uvedla, že kvůli problémům v osobním životě neměla na turnaji v Miami do nedělního utkání 2. kola s šestnáctiletou českou hráčkou Lindou Fruhvirtovou vůbec nastoupit. Nyní si chce od tenisu odpočinout.

Řekla vám něco po konci, když vám přišla podat ruku, že už nebude pokračovat?

Ne, neřekla nic. Nevím, co s ní bylo, žádného zranění jsem si nevšimla.

V zápase na velkém kurtu se vám dařila spousta věcí. Co zažíváte, když se vám podaří nějaká výměna?

To jsou přesně momenty, které jsou nepopsatelné a o čem jsem vždy snila - hrát proti takovým hráčkám na takových kurtech. Je to krásné a užívám si to.

Jste ten typ, který má rád velká pódia?

Určitě. Když jsem byla mladší a koukala jsem se na hráčky v televizi, tak jsem si říkala, že to je to, kde chci jednou být. A určitě se mi to líbí.

Jak vám pomáhají zkušenosti z akademie trenéra Patricka Muratogla a že vás nějakým způsobem hvězdy obklopují už delší dobu?

Určitě mi to pomohlo v tom, že už od mladého věku jsem se musela vypořádat s tlakem a očekáváním, hrála jsem mezinárodní turnaje, juniorské grandslamy mezi velkými hráči, nějaké jsem taky potkala.

Teď vás čeká turnajová pětka Paula Badosaová. Jak se těšíte?

Moc se těším. Je to další zápas proti velké hráčce. Bude to na velkém kurtu a neměla jsem moc šancí, si takové zápasy zahrát, takže se na to těším a dám do toho všechno, abych mohla zase vyhrát.

Jak dlouho vám zabere taktická příprava na zápas?

Když proti někomu hrajeme, tak koukneme na jeho video a zápasy. Podle toho pak posoudíme, co hrát a co nehrát. Hlavně se ale soustředím na sebe a hraji svoji hru.

Máte v sobě od malička, že chcete zápasy vyhrávat sama?

Ano, to určitě. Už odmala jsem byla ta, kdo diktovala body. Nikdy jsem nebyla defenzivní hráčka, je to styl, co jsem budovala od mladého věku.

All of the feels ❤️



At 16 years old, Linda Fruhvirtova is the youngest player to make the #MiamiOpen Round of 16 since 2004! pic.twitter.com/pqhgqHykJb — Miami Open (@MiamiOpen) March 27, 2022

K vám patří korálky a náramky. Jsou pro vás důležité?

Ano, jsem na ně zvyklá. Mívala jsem je jen na pravé ruce, pak jsem je přidala i na levou. Jsem na to zvyklá, náramky jsou taková moje věc, se kterou ráda hraju.

Máte ještě nějakou maličkost, co vám pomáhá konkurovat těm nejlepším?

Není to žádné tajemství, ale tvrdá práce nejen mě, ale i lidí kolem. Je to hlavně zásluha rodičů, kteří se na tom podílí.

Jaké to je, když se o takové úspěchy můžete podělit s tátou, který na kurtu také sedí?

Nepopsatelné. Asi jste to mohli vidět v televizi, ty pocity a emoce jsou krásné. Táta tam byl od začátku, cestoval se mnou skoro na všechny turnaje. Mrzí mě, že tu nemůže být mamka a ségra, ale jsou to krásné momenty, které mohu s tátou sdílet.

Sledujete žebříček WTA, teď už se zcela jistě posunete do druhé stovky a budete mít jisté kvalifikace grandslamů. Vnímáte tu výhodu?

Ani jsem nevěděla, že se posunu tak vysoko. Určitě je ale cílem se posouvat výš a výš, abych se dostávala na takové turnaje a stabilně hrála proti takovým hráčkám. To je to, kde všichni chceme být.