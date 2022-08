Je super zahrát si s hráčkou ze světové desítky, říká Fruhvirtová před soubojem s Muguruzaovou

Tenistka Linda Fruhvirtová se raduje z dalšího kariérního posunu. V sedmnácti letech se poprvé dokázala probojovat z kvalifikace do grandslamového turnaje. A teď k tomu ještě přidává premiérovou výhru v hlavní soutěži. Po výhře nad Číňankou Wang Sin-jü postoupila do druhého kola, ve kterém se utká s někdejší světovou jedničkou, Španělkou Garbině Muguruzaovou. New York 11:23 31. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Linda Fruhvirtová | Zdroj: Reuters

Sedmnáctiletá tenistka Linda Fruhvirtová se poprvé zaradovala z grandslamové výhry a na US Open v New Yorku postoupila do druhého kola. Zřejmě není náhoda, že zatím největších výsledků dosahuje v Americe.

„Je to samozřejmě super zahrát si s hráčkou z top 10, která vyhrála grandslamy. Na zápas se moc těším,“ těší se Linda Fruhvirtová na utkání se slavnou Španělkou, která dokázala vyhrát Roland Garros i Wimbledon, a před dvěma lety byla také ve finále Australian Open.

A bude to další velké utkání, které talentovaná česká tenistka zažije v Americe. Tam zatím vybojovala většinu významných výher kariéry.

V Charlestonu dosáhla ještě jako patnáctiletá na první vítězství na elitním profesionálním okruhu WTA, letos zářila i na velkém podniku v Miami, kde po výhrách nad soupeřkami ze světové dvacítky, Belgičankou Elise Mertensovou a Běloruskou Viktorií Azarenkovou, prošla do osmifinále.

„Asi se mi tu hraje dobře, cítím se tu dobře a lidi mě vždy podporují, chodí na zápasy a fandí mi. Je tu dost velkých turnajů, takže je to dobré,“ naráží Linda Fruhvirtová na velký počet severoamerických turnajů, které může na profesionálním okruhu navštěvovat.

Posun v žebříčku

Občas využila zázemí silné agentury a nabídnuté divoké karty od pořadatelů, ale možná se blíží doba, kdy už si účast zaslouží díky svému žebříčku, který může hodně vylepšovat i teď v New Yorku.

„Beru to jako takový dílčí úspěch na dlouhé cestě, ale ještě nevidím konec té cesty. Je to další krok a je to fajn,“ vypráví v New Yorku Hynek Fruhvirt, který na dálku sledoval i senzační úspěchy druhé tenisové dcery, patnáctileté Brendy.

Ta teď vyhrává jeden menší turnaj za druhým, a je dost možné, že na další grandslam, do Austrálie už pojede celá rodina spolu.