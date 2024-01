Nebyla jsem v rytmu, litovala Nosková prohry ve čtvrtfinále Australian Open. Výsledky ji ale motivují

Tenistka Linda Nosková končí na Australian Open jako poražená čtvrtfinalistka. Po senzační výhře nad světovou jedničkou Igou Światekovou přišla o velkou část dalšího zápasu, protože zraněná Elina Svitolinová brzy utkání vzdala. Ve středu devatenáctiletá česká singlistka podlehla Dajaně Jastremské z Ukrajiny 3:6 a 4:6. Linda Nosková zhodnotila svůj poslední duel v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Melbourne 10:38 24. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Linda Nosková | Zdroj: Profimedia

Lindo, v 19 letech jste dosáhla na čtvrtfinále Australian Open. Jak ten zápas berete?

Těžký zápas, hrála dobře, já jsem se na kurtu úplně nenašla. Neměla jsem zápas poslední dva dny, takže mi nepřišlo, že bych byla v zápase nastartovaná.

Chyběla vám praxe a rytmus, který jste ztratila?

Asi ano. Myslela jsem si, že větší odpočinek mi může pomoci, ale dnes mi přišlo, že jsem na tom fyzicky dobře, ale nohy a údery jsem neměla tam, kde měly být.

Je to asi těžké, když člověk předvede výjimečný zápas, na který by rád navázal, a pak jakoby startuje nový turnaj.

Nebyla jsem v rytmu, ve kterém jsem byla vždycky, když jsem hrála obden zápas. Ani mi nedošlo, že jsem ve čtvrtfinále Grand Slamu a že je vše nervóznější, velký. Nebyla jsem úplně v tom momentu.

Cítila jste i tak nějaké šance, že to půjde?

V prvním setu jsem měla 2:1 brejk. Pak tam byla slunečná část kurtu, kde bylo opravdu těžké udržet si servis, když jsem při servise neviděla míček. Kdybych si pomáhala tím, že bych ji dostávala do dalších výměn, mohlo by to být jiné, ale necítila jsme se komfortně.

Nedávno vám bylo teprve 19 let. Co si tady z toho všeho můžete vzít za zkušenost?

Že se dá hrát s každým, když najdu rytmus a svoji hru. Každý zápas je ale jiný, takže ani na věk se u sebe neohlížím.

Těšila jste se na ten zápas? Na záběrech z posilovny jste se hodně smála.

Ano, před grandslamových čtvrtfinále je každý trochu nervózní, ale cítila jsem se v pohodě až do momentu, kdy jsem začala hrát. Ani trénink nebyl úplně bůh ví co. Doufala jsem, že se rozehraju nebo se vrátím do tempa, ale ona mě nenechala. Nebyly tam dlouhé výměny, které by mi pomohly se do toho dostat.

Když se podíváte na celý turnaj?

Skvělé zápasy, poprvé větší výsledek na Grand Slamu. Doufám, že to tenhle rok ještě napodobím nebo zkusím znovu.

V Austrálii jste zatím dosáhla svých největších úspěchů. Jak se vám tady hraje?

Předsezonu mám vždy lepší. Na začátku si spoustu lidí může stěžovat, ale já se na začátku roku cítím komfortně, protože jsem připravená a potom to tak vypadá.

Je to velká motivace?

Ano. V příštích letech se o to samozřejmě pokusím a uvidím, jestli se nějakého lepšího výsledku na ostatních grandslamech dočkám.