Cesta Noskové na Australian Open skončila ve čtvrtfinále, nad její síly byla Ukrajinka Jastremská

YAStremska! @D_Yastremska books her place in the #AO2024 semifinals defeating Linda Noskova 6-3 6-4.



She’s the first qualifier to reach the #AusOpen final four since 1978!



Congratulations, Dayana @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/8c8PT8xBw4