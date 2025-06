Nosková si finále v Bad Homburgu nezahraje, po třísetové bitvě podlehla Američance Pegualové

Dvacetiletá Nosková nevyužila šanci postoupit do čtvrtého finále na okruhu WTA. Naposledy se do něj probojovala vloni v srpnu v mexickém Monterrey, kde získala dosud jediný titul.

Před grandslamovým Wimbledonem, kde ji na začátku příštího týdne čeká v 1. kole Američanka Bernarda Peraová, má letošní bilanci z travnatého povrchu 5:2.

Třicátá hráčka světa Nosková prohrála s Pegulaovou poprvé a nenavázala proti ní na letošní triumf z turnaje v Dubaji. Nepomohlo jí v pátek ani 15 es, čelila 16 brejkbolům, z nichž odvrátila 11.

Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy dotáhla v prvním setu manko brejku. Přestože za stavu 5:4 nevyužila první dva setboly, získala úvodní set v tie-breaku, kde uspěla 7:2.

Ve druhé sadě navíc Nosková prolomila servis soupeřky ve třetím gamu a později vedla 5:3. K mečbolu se ale nedostala, přišla o zbývající čtyři hry a Pegulaová si vynutila třetí set.

V něm už Američanka českou hráčku k větším šancím nepustila. Nosková sice odvrátila ve druhém gamu šest brejkbolů, od stavu 1:1 ale prohrála zbývajících pět her a po více než dvou hodinách i celý zápas.

Pegulaová narazí ve finále na pětinásobnou grandslamovou šampionku Šwiatekovou, která se probojovala do prvního finále na trávě. Polka bude usilovat o první titul od loňského Roland Garros, kde triumfovala počtvrté. Celkem má na kontě 22 turnajových vítězství.

