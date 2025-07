Turnaj v Praze nabídne české derby. ‚Vyhrát může kdokoliv,‘ burcuje Nosková před duelem se Siniakovou

„Samozřejmě jsem vždycky ráda, když můžu nastoupit na kurt před tolika lidmi, ať už je to singl a nebo debl. Jsem ráda, že tady mohu být,“ vyprávěla ještě na centrálním dvorci po vítězství v osmifinále nad Italkou Elisabettou Cocciarettovou 6:2 a 6:4 Linda Nosková.

V ten moment už bylo jisté, že se ve čtvrtfinále střetne s další českou tenistkou Kateřinou Siniakovou, která hrála na hlavním kurtu zápas před ní s Dominikou Šalkovou a porazila jí 7:6 a 6:3.

„Mé přání bylo nehrát proti Češce, protože pak si to publikum tolik neužije. Atmosféra ale byla skvělá, my jsme si to užili a oni taky,“ řekla Kateřina Siniaková aktuální světová jednička v ženské čtyřhře, její přání se tak nesplní, protože po tom, co vyřadila ve druhém kole Šalkovou ji čeká souboj s turnajovou jedničkou Lindou Noskovou.

České derby

Ta fakt, že půjde o český souboj Linda Nosková moc neřeší. „Ani mi to nevadí, takže je to zápas, jako zápas. S Kačkou jsme nikdy nehrály, alespoň na WTA turnaji, takže to bude premiéra,“ sdělila Nosková.

Obě soupeřky se zároveň shodly na tom, že nemají o co přijít. „Určitě to bude těžký zápas, Linda je skvělá hráčka. Šla bych do toho s tím, že nemám, co ztratit,“ předpovídá Siniaková.

„Já taky nemám co ztratit. Každý zápas dopadne, jak dopadne a může vyhrát kdokoliv,“ burcuje před duelem Linda Nosková.

Jejich čtvrtfinále se začne hrát v odpoledních hodinách a Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílájí ze zápasu reportážní vstupy.

