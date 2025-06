Nosková postoupila na turnaji v Nottinghamu hladce do čtvrtfinále. Menšík v Londýně skončil ve 2. kole

Jonesové, držitelce divoké karty, nasázela devět es a odvrátila všechny čtyři brejkboly. Sama ale stejné šance proměnila jen čtyři z 24.

Do čtvrtfinále se dostala poprvé od únorového turnaje v Dubaji. O další výhru si dvacetiletá Nosková zahraje proti Slovence Rebecce Šramkové.

Jakub Menšík na trávě v Londýně do čtvrtfinále nepostoupil. Česká jednička v 2. kole přípravného turnaje na Wimbledon podlehla 6:3, 3:6, 5:7 španělskému veteránovi Robertu Bautistovi.

V utkání Menšík několikrát ztratil nervy a po incidentu s hozenou raketou ve druhém setu unikl diskvalifikaci.

Devatenáctiletý Menšík ve svém druhém letošním utkání na trávě nenaplnil roli papírového favorita. Po zisku úvodní sady začal ztrácet. Nejprve se pustil do dohadování s rozhodčím poté, co mu byla na podání zahlášena chyba nohou a soupeř odskočil na 3:1.

V následujícím gamu pak Menšík nevyužil tři brejkboly a frustrovaně udeřil raketou, která se od země odrazila až do prvních řad hlediště. V nich naštěstí nikdo neseděl, takže nikoho nezranil a vyvázl s varováním.

Osmý nasazený hráč nakonec o osmnáct let staršímu soupeři podlehl za 2:22 hodiny. V rozhodujícím třetím setu se Menšík ještě dokázal dostat z nepříznivého stavu 3:5 a vyrovnat, hned ale opět ztratil servis a Bautista utkání dopodával.

Prostějovský rodák Menšík tak nenavázal na březnové vítězství nad Bautistou na cestě za senzačním triumfem na Masters v Miami.

