Pohyb na trávě je super a od toho se odráží hra, hodnotí Nosková své počínání na Wimbledonu

Tenistku Lindu Noskovou čeká boj o postup do čtvrtfinále Wimbledonu, v odpoledních hodinách se utká s Američankou s ruskými kořeny Amandou Anisimovovou. Na grandslamu v Londýně si letos česká hráčka opakovaně posouvala nejlepší výsledek. A na travnatou část sezony už se může dívat jinak, než v minulosti. Od zpravodaje z místa Londýn 10:22 6. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Linda Nosková | Zdroj: Profimedia

V kariéře Lindy Noskové až do letoška nebyl Wimbledon úspěšným grandslamem. A obecně do travnaté části sezony vždy vyrážela s velkým respektem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte, co znamená pro Lindu Noskovou hrát osmifinále na Wimbledonu

Předloni, když se vydala poprvé v rámci elitního ženského okruhu na trávu, tak z toho byla jediná výhra ze tří turnajů a na tom největším grandslamovém skončila hned v úvodním kole.

Minulý rok posbírala po jedné výhře na každém ze tří podniků. Takže až letos se jí začalo víc dařit.

„Předchozí sezony nebyly nejkomfortnější. Připadala jsem si, jako bych byla na ledu. Teď už je pohyb a celkový pocit na trávě super a od toho se odráží i hra,“ hodnotila Linda Nosková vydařené období před letošním Wimbledonem.

1:48 Nenechala mě vydechnout, uznala Nosková kvality ruské soupeřky. V osmifinále ji čeká Američanka Číst článek

V Nottinghamu dosáhla na čtvrtfinále a hlavně v německém Bad Homburgu na semifinále, porazila tam třeba nasazenou sedmičku aktuálního grandslamu Mirru Andrejevovou z Ruska a byla jen kousek od výhry nad pozdější vítězkou turnaje Američankou Jessicou Pegulovou.

„Člověk se naučí Wimbledon milovat. Já se to naučil až po konci kariéry. Dokud jsem hrál, tak pro mě byla tráva problém, protože jsem se narodil na antuce,“ říkával wimbledonský šampion z roku 1973 Jan Kodeš.

Zvyknout si na travnatý povrch není jednoduché, zvlášť pro tenisty ze zemí jako je Česko, kde má travnatý kurt jen pár nadšenců.

Tráva v Česku

Ten asi nejznámější kurt najdeme v nymburském sportovním centru. V minulosti na něm trénovaly třeba Karolína Muchová nebo Markéta Vondroušová

Také Linda Nosková o něm uvažovala, ale kvůli počasí se připravovala na betonu. Poté už vyrazila na turnaje do destinací, kde se podmínky přibližují těm wimbledonským.

Menšík i Krejčíková skončili na Wimbledonu ve třetím kole. Obhájkyni titulu trápily zdravotní potíže Číst článek

„Je to jiné, ale je to asi nejblíže, co by k sobě ty rozdíly mohly být. V Česku jsem trávu ještě nezkoušela, takže možná příští rok. Zase tak obrovský rozdíl to ale není,“ vyprávěla Nosková, která bude v sobotu bojovat o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Ten je pro mnohé hráče tím nejslavnějším a největším turnajem.

Ale česká tenistka vnímá každý grandslam stejně. „Asi to pro mě neznamená jiný turnaj, než všechny ostatní granslamy. Je to samozřejmě čest se sem dostat, ale je to stejně těžké jako se dostat na ty ostatní. Někdo, kdo to má spojené s tradicí a líbí se mu takový old school, tak je to pro něj větší pocta, ale já to beru tak nějak stejně,“ doplňuje už jediná česká zástupkyně ve dvouhře na Wimbledonu.



Na Roland Garros v Paříži vyhrála Nosková před čtyřmi lety juniorku. Zatím nejlepšího výsledku na grandsalamech mezi dospělými dosáhla předloni v Austrálii, kde postoupila do čtvrtfinále. Teď, na dříve obávané trávě, má šanci své dosavadní maximum vyrovnat.