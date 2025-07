Nenechala mě vydechnout, uznala Nosková kvality ruské soupeřky. V osmifinále ji čeká Američanka

Určitě znáte slavný citát filmového boxera Rockyho a dalších hrdinů, „Není konec, dokud není konec,“ a v tiebreaku první sady se o tom přesvědčila i Linda Nosková.

Vedla totiž 6:0, a české tenistce tak zbýval jediný míček, k tomu, aby vyhrála důležitý první set. Jenže soupeřky si vyměnily strany, a najednou to bylo 6:6 a úplně nová situace.

„Samozřejmě jsem se mohla vidět na lavičce za stavu 6:0, že to bude za další míček 7:0 a půjdeme na další set. Takhle mě ale nenechala vydechnout do poslední chvíle,“ popisovala Linda Nosková, co ve zřejmě nejnapínavější části zápasu cítila.

„To se mi asi ještě nestalo, tak aspoň, že jsem zase začala znova na 6:6,“ oddechla si česká tenistka.

Naštěstí se jí povedlo uhrát dva potřebné míčky v řadě, vyhrát set a pak i celý zápas po zvládnuté koncovce druhé sady.

„Tak zní to dobře, ale samozřejmě ještě nechci skončit. Zápasů už mám pár za sebou, takže fyzicky to i cítím, ale myslím, že budu zase připravena začít od znova,“ řekla Nosková.

Ale utkání bylo na zvraty bohaté po celou dobu. Vždyť česká hráčka v prvním setu prohrávala 2:5, otočila na 6:5 a šla podávat, ale Kamilla Rachimovová Lindě Noskové servis prolomila. Ztrátu, byť ne tak velkou doháněla turnajová třicítka i ve druhé sadě.

„Kurt nebyl úplně nejpříjemnější, foukalo a hlavně ta její hra mi vůbec neseděla,“ vyprávěla po utkání Linda Nosková, která bude bojovat o postup do čtvrtfinále s Američankou s ruskými kořeny Amandou Anisimovovou.

„Ještě nechci skončit,“ těší se na nedělní souboj o postup do čtvrtfinále Linda Nosková.