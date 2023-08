Chtěla jsem tu hodně vyhrát, říká zklamaná Nosková po prohraném finále Prague Open. Montréal vynechá

Tenistka Linda Nosková na první titul na okruhu WTA nedosáhla. V odloženém finále turnaje v Praze podlehla Japonce Hibinové 0:2 na sety. Nejen o tomto duelu, který jednou přerušil déšť, mluvila Nosková v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Praha 15:54 7. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Linda Nosková prohrála ve finále s Nao Hibinovou z Japonska 4:6 a 1:6 | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Začátek finále se vám povedl podobně jako čtvrtfinále a semifinále, ale potom jako byste se zasekla. Co se stalo?

Přijde mi, že na mě už všechno dolehlo. Od včera jsem nevěděla, s kým budu hrát a počasí ani dneska nebylo nejpříjemnější. Byl vítr, který nemám ráda, takže jsem netrefovala ta místa, která jsem chtěla a normálně bych trefovala. To byl problém.

Mohlo Hibinové pomoct to, že měla trochu delší rozehrávku, když vlastně začala dohrávkou semifinále?

Určitě přišla rozehranější, protože semifinále dohrávala asi 15 minut, ale stejně jsem začala líp. Potom už to byla spíš moje chyba, než že jsem byla méně rozehraná a připravená.

Turnaj od víkendu hodně ovlivňoval déšť. Jak jste to prožívala?

Nikdy to není příjemné. Den a půl jsem kvůli tomu nehrála, takže to bylo o dost složitější. Ale dneska to o dešti nebylo.

Nakonec je z toho druhé finále turnaje WTA v sezoně. Co si ze Stromovky budete odvážet?

Odvážet si budu druhé místo. To je nejhlavnější. Chtěla jsem ten turnaj dost vyhrát, takže teď bude převládat zklamání.

Během víkendu se řešila vaše účast na turnaji v kanadském Montréalu. Ještě ráno jste byla přihlášená v hlavní části. Budete se pokoušet ho stihnout?

Ne, nebudu. Už včera jsme to dopískali. Na tak velký turnaj bych chtěla jet připravená a ne jít rovnou hrát z letadla. Hned potom ale pojedu do Cincinnati hrát kvalifikaci.