Je dobré, že jsem se po antuce dokázala nakopnout zpátky, říká po vyřazení z Wimbledonu Nosková

Neměla problém s jídlem, ani s dlouhým čekáním a odloženým nástupem na kurt, na dvorci číslo 1 odehrála výborný zápas, svůj nejlepší na turnaji, přesto to nestačilo. Američanka s ruskými kořeny Amanda Anisimovová útočila často na velké riziko, ale dlouho skoro nedělala chyby.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy Lindy Noskové po vypadnutí z Wimbledonu s Američankou Amandou Anisimovovou

„(Anisimovová) je ranařka, práskne do míče, podle mě ani neví, jak některé zahrála. Přišlo mi, že v prvním setu neudělala žádnou chybu, byla to od ní víceméně dokonalá hra. Druhá sada byla trochu jiná, dostala jsem jí pod tlak, třetí set byl nahoru a dolů. Upřímně nevím, jak ten třetí set dokázala otočit,“ divila se Nosková, která byla zklamaná ze ztráty náskoku brejku v rozhodujícím setu.

Sama pak ztratila podání i za stavu 4:5 a to těsné utkání definitivně rozhodlo. Ale až opadne zklamání, na travnatou část sezony se Nosková podívá lépe. Oproti nevydařené antukové části sezony se zásadně zlepšila.

„Je dobré, že jsem se dokázala nakopnout zpátky z antuky, jsem trochu víc zapnutá hlavou. Antuka mi úplně neseděla a pak to bylo samozřejmě na kurtu vidět,“ přiznala Nosková.

Natěšení do Prahy

V dobrém nastavení bude chtít česká tenistka pokračovat i na oblíbených betonech. Těší se do severní Ameriky, ale ještě víc také do Prahy, na domácí publikum, kvůli kterému i některé turnaje v zámoří obětuje.

„Na Prahu se vždycky strašně těším, jedu to tam vyhrát, to je jasné. Když je šance hrát před českými fanoušky, obětuju kvůli tomu i Washington nebo Montreal. Když máme tuto možnost, měly by podle mě hrát všechny holky,“ řekla Nosková, která se těší na turnaj do pražské Stromovky. Ten začíná týden po Wimbledonu.

Back in the #Wimbledon quarter-finals



Amanda Anisimova defeats Linda Noskova 6-2, 5-7, 6-4 pic.twitter.com/bwQo7aQaEY — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2025