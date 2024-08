Nosková ovládla v Mexiku slaví první titul na okruhu WTA. Na turnaji neztratila ani set

Nosková uspěla ve finále na třetí pokus. Loni v Adelaide podlehla v boji o titul Bělorusce Aryně Sabalenkové a v Praze prohrála s Japonkou Nao Hibinovou.

WHAT DREAMS ARE MADE OF ✨



Linda Noskova captures her first WTA title after defeating Sun in straight sets! #AbiertoGNPSeguros pic.twitter.com/861BPWiGIm