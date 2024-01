Škoda, mohl to být dobrý zápas, lituje Nosková skreče soupeřky. Po postupu šla ještě trénovat

Lindo, gratulace k postupu, ale jak to vzhledem k okolnostem hodnotíte?

Zápas nebyl moc dlouhý a napínavý. V prvním gamu jsem ji brejkla, její servis nebyl přesvědčivý, ani procenta neměla moc. Šla jsem do dalšího gamu, že je to normální zápas. Pak mě trochu překvapilo, že si vzala hned fyzio, ale musela jsem se nastavit do toho, že není konec. Pak ale po dalším gamu konec už byl. Škoda, mohl to být dobrý zápas, ale taky jsem ušetřila síly a to taky platí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Lindou Noskovou po postupu do čtvrtfinále Australian Open

Ten první game to vypadalo, že by to mohl být dobrý zápas, bylo tam několik hezkých výměn. Co vám to ukázalo poté, co jste nastupovala po těžkém duelu se světovou jedničkou, o kterém mluvil celý svět?

Šla jsem do toho jako do každého jiného zápasu. Musela jsem se ale mentálně připravit o něco víc, protože zápas s Igou Światekovou byl opravdu velký. Musela jsem se obrnit, že není zdaleka konec a že chci vyhrát další zápasy. Šla jsem do toho s čistou hlavou.

Usínala jste taky s čistou hlavou? Když jsem mluvil s juniorkou Vendulou Valdmannovou, říkala, že když viděla ten váš zápas a co se tam dělo, že nemohla vůbec spát.

To jsem ráda, že alespoň někdo nespal. Ten večer, co jsem zápas dohrála, tak bylo trochu těžké usnout, protože jsme přijeli asi o půl druhé do hotelu. Včera už to byl ale normální přípravný den na dnešek, takže už žádný rozdíl nebyl.

Jak se těšíte na zápas s Dajanou Jastremskou? Vy jste spolu ještě nikdy nehrály, že?

Nikdy jsme spolu nehrály. Upřímně bych ji tady v tomhle kole nečekala, ale samozřejmě všechen respekt, protože hraje skvěle. Dostala se přes kvalifikaci a hraje opravdu dobře, porazila spoustu dobrých hráček. Nějaké výměny jsem viděla, ale ještě se na to připravím.

Tušíte, co by mohlo být nebezpečné?

Je docela pohyblivá, má dobrou postavu. Chodí do toho, snaží se připravit výměnu a pak to zabít. Nebudu jí chtít dát tolik času, aby mi to mohla zabíjet.

Jak jste spokojená s vaším tenisem?

Daří se, hraju dobře, takže se v tom hlavně udržet a posouvat to dopředu. Fyzicky jsem ok, takže to je fajn.

Jak se udržovat po takto krátkém zápase?

Šla jsem ještě trénovat, protože jsme hrály asi jen 20 až 30 minut. Ráno jsem hrála rozehrávku půl hodiny, takže hodinu se vším všudy za den mi na takovém turnaji úplně nestačí, tak jsme si šli ještě zahrát.

A heartbreaking end to Elina Svitolina's Australian Open run, as she has had to retire injured at 0-3. All the best with your recovery, Elina.



Linda Noskova progresses to the quarter-finals. #AusOpen pic.twitter.com/79IUBZRh7t — Eurosport (@eurosport) January 22, 2024