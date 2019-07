Jídlo od manželky a kuře na paprice. Tenisté si na Wimbledonu pochvalují domácí prostředí

„Z velké části máme domácí kuchyň, manželka stíhá i vařit a je to dokonalý full servis,“ říká Radiožurnálu Jiří Veselý a chválí si zázemí, které mu manželka při péči o nedávno narozenou dceru vytváří. Nedaleko od kurtů a tedy své práce má místo, které mu hodně může připomínat domov. A tak to má i řada dalších tenistů.

Wimbledon je tím vyhlášený, je to jediný turnaj v roce, na kterém můžete v jedné ulici potkat běžícího Španěla Rafaela Nadala, snídající Američanku Madison Keysovou a manažery popíjející kávu.

„Musíme si dělat rezervace na den předem. Jsou tu vyhlášené restaurace, do kterých rádi chodíme. V té vesnici toho moc není, je tam pár restaurací, takže ten zájem o stůl je,“ říká pro Radiožurnál Barbora Strýcová. Ale tenisté stejně dost často snídají či večeří v domku, vždyť i proto si je dlouho dopředu rezervují. Třeba v týmu Karolíny Plíškové vaří servisman Richard Šodek.

„Když jsme přijeli z Eastbourne, dělal nám i kuře na paprice. Dokáže uvařit tak nějak všechno. Co si řekneme, nebo na co máme chuť, tak udělá. Většinou to jsou lehčí jídla jako salát, rizoto nebo kuřecí maso. Většinou je to podle mě. Někdy ale jdeme také do restaurace, aby chudák nemusel vařit každý den,“ pochvaluje si výhody pronajatého domku jen pár metrů od kurtů Karolína Plíšková.

„Každý může přijít a odejít, kdy chce. Ušetří to spoustu času,“ dodává česká jednička.

Za tyto podmínky ale tenisté čím dál tím víc platí. Ceny se rok od roku zvyšují. Ale podle Barbory Strýcové je to tak v pořádku: „Je pravidlo, že se to musí rezervovat na 14 dní a je jedno, jak v turnaji hráč dopadne. Zvedat to můžou, je to drahé. Ale my chceme mít ten komfort, že nemusíme cestovat po Londýně. Vyděláváme pěkné peníze, abychom si to mohli dovolit.“