Ráno jsem poprvé vstala před budíkem, komentovala životní úspěch na Roland Garros Havlíčková

Český tenis má stejně jako loni šampionku v dívčím Roland Garros. Na titul Lindy Noskové letos navázala Lucie Havlíčková, která ve finále porazila Solanu Sierrovou z Argentiny dvakrát 6:3. „Obě jsme hrály dobře, já se cítila v pohodě, v klidu a podala jsem dobrý výkon,“ řekla bezprostředně po zápase v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Paříž 16:03 4. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lucie Havlíčková (vlevo) ovládla juniorské Roland Garros | Foto: Jaroslav Plašil | Zdroj: Český rozhlas

Jak se cítíte jako vítězka juniorského titulu na slavném Roland Garros?

Je to neskutečné, pocity jsou nepopsatelné, mám neuvěřitelnou radost. Nejsem úplně člověk, co rád projevuje emoce, ale jsem šťastná.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Lucií Havlíčkovou poté, co vyhrála juniorský titul na Roland Garros

Na kurtu jste ale emoce projevila. Jaký byl finálový zápas?

Myslím, že na vysoké úrovni. Obě jsme hrály dobře, já se cítila v pohodě, v klidu a podala jsem dobrý výkon. Mám z toho radost.

Spala jste na dnešek klidně?

Ano, ale chvíli se mi nedařilo usnout. Poprvé v životě se mi ráno stalo, že jsem vstala ještě před budíkem. Asi jsem nemohla dospat.

Trenér Lukáš Dlouhý mi prozradil, že jste se byla rozehrát na velkém dvorci. Jak vám tohle pomohlo?

Bylo to skvělé si tam zahrát. Vůbec jsme neměli šanci se tam dostat. A díky dešti, kvůli kterému se to posouvalo, byla možnost zahrát si na centrkurtu. Bylo to skvělé a doufám, že se tam někdy vrátím.

Co vás čeká teď jako juniorku? Byla to rozlučka s vaší kategorií, nebo budete pokračovat?

Ještě jsem si nezahrála US Open, tak pojedu tam, ale uvidím, jak se mi bude dařit na turnajích mezi ženami, protože kdybych udělala dobrý výsledek, tak bych zůstala tam. Zatím ale ještě nemáme plány, protože s tímhle nikdo nepočítal.

Jakou jste měla v hledišti fanouškovskou podporu? Kolik jste tam měla známých?

Známí asi jen čtyři nebo pět lidí a ostatní byli místní. Bylo to neuvěřitelné, co předvedli. Atmosféra tady je vždycky skvělá.