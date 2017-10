Lucie Hradecká si na Turnaji mistryň nezahraje. Na vině je zranění kolena

"Všichni jsme doufali, že zranění nebude tak vážné a budeme s Katkou moci bojovat v Singapuru. Bohužel, moje koleno není ve stavu, kdy by to bylo možné," napsala Hradecká na svém facebookovém profilu. "Nejvíc jsem zklamaná a smutná za Katku, protože by to pro ni bylo první Masters v kariéře," dodala.

Hradecká se Siniakovou spolu hrály čtyřhru poprvé v roce 2014, ale stabilní dvojici tvoří až od začátku této sezony. Na titul letos nedosáhly, ale zahrály si pětkrát finále, naposledy na grandslamovém US Open.

Hradecká hrála na Turnaji mistryň už třikrát s bývalou tradiční partnerkou Andreou Hlaváčkovou, v roce 2012 ještě v Istanbulu neuspěly ve finále. Siniaková se měla na prestižní akci pro osm nejlepších párů sezony i osm singlistek představit poprvé.

Turnaj mistryň se bude hrát od 22. do 29. října. O Trofej Martiny Navrátilové budou usilovat Andrea Hlaváčková s Maďarkou Timeou Babosovou a Květa Peschkeová s Němkou Annou-Lenou Grönefeldovou, ve dvouhře nastoupí Karolína Plíšková.

Před Hradeckou už sezonu předčasně ukončili z českých tenistů Radek Štěpánek, Adam Pavlásek i Lucie Šafářová.