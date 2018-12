‚Do Austrálie je ještě čas.‘ Lucie Šafářová ladí formu v extralize. Až skončí, otevře si kavárnu

Jedna z nejúspěšnějších tenistek české historie Lucie Šafářová sehrála poslední zápasy kariéry na dvorcích svého domácího klubu. Pětinásobná vítězka grandslamových turnajů ve čtyřhře, finalistka Roland Garros ve dvouhře má doma i tituly za triumfy ve Fed Cupu. Řadu let se podílela také na úspěších prostějovského družstva. Prostějov 15:44 18. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Lucie Šafářová | Zdroj: Reuters

„Extraliga mě vždycky baví, jako všechny týmové soutěže. Jsou to i super tréninkové zápasy, takže si to užívám,“ říká Radiožurnálu Lucie Šafářová, která při extralize vyhrála za Prostějov tři zápasy ze čtyř.

Po nejrůznějších zdravotních problémech teď cítí dobře, přesto trvá její rozhodnutí ukončit po Australian Open tenisovou kariéru. „Jsem zdravá a forma? Myslím, že hraju solidně. Mohlo by to být lepší, ale do Austrálie mám ještě čas.“

Na grandslamovém turnaji v Melbourne čeká Lucii Šafářovou loučení se světovým tenisem. „Vyhrála jsem svůj první grandslam a říkala jsem si, že skončit tam by bylo fajn, mám Austrálii velmi ráda. Je těžké vybrat jeden turnaj. Už jsem chtěla končit vloni, ale řekla jsem si, že ještě jeden turnaj,“ usmívá se.

Chuť do tréninku brněnské rodačce nechybí a vedle tenisu se věnuje i dalším sportům: „Jsem aktivní člověk, takže tréninky nevadí. Samozřejmě už nemůžu trénovat taková kvanta, ale je to v pohodě,“ říká 31letá tenistka.

Špičkoví tenisté si většinou Vánoc a Silvestra příliš neužijí. Pravidelně totiž v tuto dobu odlétají na turnaje do zahraničí. Lucie Šafářová ale bude doma až do 10. ledna, takže si Vánoce i novoroční oslavu užije s rodinou.

A dál po konci kariéry? „Mám sen mít kavárničku a pár dalších věcí. Neteře hrají tenis, takže toho může být hodně, ale zatím bych si chtěla odpočinout a užít si toho, že člověk nic nemusí,“ těší se Lucie Šafářová na život po grandslamovém turnaji v Melbourne.