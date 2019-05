Ambice by byly falešné, řekla Šafářová po posledním zápase. Loučila se po boku kamarádky

„Jsem s tím úplně smířená. Bylo to pro mě o tom se sem vrátit a všechny vidět. Když se nepovedla Austrálie, tak bych se nerozloučila se spoustou lidí a v Paříži je to specifické,“ řekla Lucie Šafářová Radiožurnálu po svém posledním zápase v kariéře.

Poslední zápas kariéry. Lucie Šafářová vypadla ze čtyřhry Roland Garros v prvním kole Číst článek

Je to opravdu poslední zápas? Nezvyklala by vás ani Bethanie Matteková Sandsová, kdyby chtěla na Wimbledon?

Myslím si, že ne. Bethanie to pořád posouvá. Mělo to být v Praze, pak tady, teď říká, že by měla být připravená na Wimbledon. Ale už jsem řekla, že tohle je poslední. Na Wimbledon možná stejně poletím, jsem v hráčské komisi a máme tam nějaké mítinky. Asi se tam otočím jako fanoušek.

Takže vám nezáleželo na kulisách v Paříži, ale spíš na lidech?

Přesně tak. Už jsem krásnou rozlučku měla v Praze. Tohle bylo o účasti na grandslamu a rozloučení s lidmi, které znám roky. Jinde bych neměla šanci je vidět.

Spoluhráčku jste sehnala na poslední chvíli.

Už jsem uvažovala, že nebudu hrát. Bethanie mi to odřekla čtyři dny před začátkem a kromě singlistek už byly všechny hráčky domluvené. Byla jsem ráda, že Domka (Cibulková, pozn. red) mohla a zahrála si. Byla jsem ráda, že to bylo vedle kámošky.

‚Můžu se vrátit v jiné formě‘

Ona sama říkala, že čtyřhru moc neumí.

Hned mi psala: „Já ti to budu kazit.“ Řekla jsem jí, že o nic nejde, šlo o to si zahrát a užít si poslední zápas. To jsme udělaly. Kdybych měla nějaké ambice jít daleko, bylo by to falešné.

Takže žádné větší cíle nebyly?

Bylo by to fajn, ale je tu spousta výborných deblových párů. Bylo by to složité.

Už jste přemýšlela, co vám bude chybět? Nebo přemýšlíte o tom, co bude?

Těším se na to, co bude. Budu mít volno a dělat jiné věci, na které jsem neměla čas. Třeba mi něco z tenisu chybět bude, to určitě. Můžu se vrátit v nějaké jiné formě, když budu chtít. Ale zatím nechci.

Už víte, co budete dělat?

Zatím ne. Nechávám tomu volný průběh a uvidím časem.

Mluví se o vás jako o symbolu sportovkyně a fair-play. Jak se s tímhle pocitem odchází?

To je hezký. Jsem strašně ráda, že mě lidi vnímají jako takovou hráčku. Je to pro mě čest.

Jaroslav Plasil

@JaroslavPlasil Bohužel, @lucie safarova dnes už definitivně končí. Sice bych trval na opakování ceremoniálu a novém turnaji, ale respektuji :) a přeji moc štěstí v dalším období. No1 sportovkyně 🇨🇿👍🎩👏 2 27